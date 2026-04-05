El primer refuerzo "europeo" por el que va River tras anunciar a Pablo Longoria como director deportivo

De cara al mercado de junio, River posó los ojos en un importante jugador que lleva casi una década en las grandes ligas del Viejo Continente. Quién es.

La búsqueda de un zaguero central vuelve a ser prioridad para River de cara a junio. Ya sin Marcelo Gallardo en el banco, Eduardo Coudet detectó la misma necesidad y la dirigencia ya empezó a analizar jugadores para el próximo mercado de pases.

En ese contexto, y pese a la reciente incorporación de Tobías Ramírez, trascendió un nombre con peso propio: Guillermo Maripán. El defensor de la Selección de Chile, que actualmente milita en el Torino de la Serie A, habría sido sondeado por el Millonario en los últimos días como una alternativa concreta para reforzar la defensa.

Cómo es la situación de Maripán, el nuevo apuntado de River, en el Torino de Italia El punto clave de la negociación está en su situación contractual. El jugador de 31 años finaliza su vínculo con el conjunto italiano en tres meses y todo indica que no renovará, por lo que en Nùñez, tentados por eso, apuntan a sumarlo en condición de libre.

Maripan Chile Peru 243478.jpg A sus 31 años, Guillermo Maripán es uno de los máximos referentes de la Selección de Chile. NA Por ahora, todo se mantiene en etapa de contactos informales, sin avance alguno. Y claro, la decisión final también dependerá de la evaluación de Pablo Longoria, el nuevo director deportivo de River que tendrá un papel importante en el armado del plantel. Su mirada integral podría inclinar la balanza, sobre todo al tratarse de un futbolista con experiencia pero sin poder de reventa.