Con Maravilla Martínez como principal blanco, los lapidarios memes del clásico entre Independiente y Racing
Independiente se quedó con el clásico y las redes sociales explotaron, con Maravilla Martínez como principal apuntado tras el insólito penal fallado.
El clásico entre Independiente y Racing dejó mucho más que el triunfo 1-0 a favor del Rojo. Mientras el partido se jugaba en el campo, en las redes ya se disputaba otro duelo, con los hinchas de ambos lados y los neutrales sacando toda su creatividad. El foco estuvo puesto en Maravilla Martínez, que falló un penal clave y quedó en el centro de las cargadas, además de las bromas por el bajo nivel del primer tiempo y la transmisión del partido.
En el complemento, la historia no cambió demasiado para el delantero de Racing, que volvió a fallar en momentos decisivos, y eso alimentó aún más la lluvia de memes. El gol de Gabriel Ávalos sobre el final terminó de sentenciar el clásico y también el veredicto en redes, donde las reacciones no perdonaron y convirtieron la derrota de la Academia en tendencia.
Los mejores memes y reacciones del clásico entre Independiente y Racing