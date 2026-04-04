Presenta:

Deportes

|

Adrián Martínez

Con Maravilla Martínez como principal blanco, los lapidarios memes del clásico entre Independiente y Racing

Independiente se quedó con el clásico y las redes sociales explotaron, con Maravilla Martínez como principal apuntado tras el insólito penal fallado.

MDZ Deportes

Independiente le ganó a Racing y los memes liquidaron a Maravilla Martínez.

Independiente le ganó a Racing y los memes liquidaron a Maravilla Martínez.

Redes

El clásico entre Independiente y Racing dejó mucho más que el triunfo 1-0 a favor del Rojo. Mientras el partido se jugaba en el campo, en las redes ya se disputaba otro duelo, con los hinchas de ambos lados y los neutrales sacando toda su creatividad. El foco estuvo puesto en Maravilla Martínez, que falló un penal clave y quedó en el centro de las cargadas, además de las bromas por el bajo nivel del primer tiempo y la transmisión del partido.

En el complemento, la historia no cambió demasiado para el delantero de Racing, que volvió a fallar en momentos decisivos, y eso alimentó aún más la lluvia de memes. El gol de Gabriel Ávalos sobre el final terminó de sentenciar el clásico y también el veredicto en redes, donde las reacciones no perdonaron y convirtieron la derrota de la Academia en tendencia.

Los mejores memes y reacciones del clásico entre Independiente y Racing

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/QuemeroLaker/status/2040559369645871567&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/soyunargento/status/2040560852642758660&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/metroadelantado/status/2040559797288817005&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/N_Bols0/status/2040553127502372885&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/metroadelantado/status/2040539689547878674&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/metroadelantado/status/2040542089801245140&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/metroadelantado/status/2040542916536312179&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/N_Bols0/status/2040553806388146602&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/N_Bols0/status/2040548890043113592&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaYBoca4/status/2040540086656278733&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RaminhoSosa/status/2040542924685947102&partner=&hide_thread=false

Archivado en

Notas Relacionadas