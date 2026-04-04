Con Maravilla Martínez como principal blanco, los lapidarios memes del clásico entre Independiente y Racing

El clásico entre Independiente y Racing dejó mucho más que el triunfo 1-0 a favor del Rojo. Mientras el partido se jugaba en el campo, en las redes ya se disputaba otro duelo, con los hinchas de ambos lados y los neutrales sacando toda su creatividad. El foco estuvo puesto en Maravilla Martínez, que falló un penal clave y quedó en el centro de las cargadas, además de las bromas por el bajo nivel del primer tiempo y la transmisión del partido.