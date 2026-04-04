Con un gol de Ávalos, Independiente se quedó con el clásico de Avellaneda frente a Racing luego de cinco años

Independiente derrotó 1-0 a Racing por la decimotercera fecha del Torneo Apertura y se está quedando con una nueva edición del Clásico de Avellaneda , uno de los partidos más emocionantes del fútbol argentino.

El único gol del encuentro lo hizo el paraguayo Gabriel Ávalos, a los 35 minutos del segundo tiempo. En tanto, sobre los 39 de la parte inicial Adrián “Maravilla” Martínez, de Racing, malogró un tiro penal.

Asimismo, y tras esa acción que protagonizó Matínez, un grupo de plateístas de Independiente rompió parte del banco de suplentes de Racing , lo que originó al protesta del cuerpo técnico de Gustavo Costas y sus dirigidos.

El encuentro tuvo un primer tiempo muy friccionado y con muchas interrupciones. Prueba de ello es que de los 51 minutos que se jugaron, solo 16 fueron de tiempo efectivo.

De todas maneras, Racing se las ingenió para tener la más clara, cuando a los 38 minutos cobraron penal del defensor paraguayo de Independiente , Sebastián Valdéz. Allí fue cuando, increíblemente el delantero Adrián “Maravilla” Martínez, que era garantía para Racing desde los 12 pasos, quiso “cancherearla” al picar la pelota que se fue por arriba del travesaño, lo que derivó en que todos sus rivales se le rieran en la cara.

Maravilla Martínez la quiso picar y erró el penal para Racing

Maravilla Martínez la quiso picar y erró el penal ante el Rojo Maravilla Martínez la quiso picar y erró el penal ante el Rojo. ESPN

En el segundo tiempo Racing comenzó mucho mejor y tuvo varias situaciones muy claras, aunque todas terminaban en oportunidades desaprovechadas por Martínez, que vivió una de las peores tardes de su carrera.

Independiente, por su parte, levantó el nivel poco a poco luego de que su director técnico Gustavo Quinteros moviera el banco de suplentes y se fue acercando cada vez más al arco defendido por Facundo Cambeses.

Así fue como llegó el único gol del encuentro a los 35 minutos del complemento, cuando Ávalos solo tuvo que empujarla en el área chica tras un gran desborde de Santiago Montiel.

El gol de Ávalos para el 1-0 de Independiente ante Racing

Gabriel Ávalo puso el 1-0 de Independiente ante Racing Gabriel Ávalo puso el 1-0 de Independiente ante Racing ESPN

En la próxima fecha, Independiente tendrá una durísima visita en La Bombonera ante Boca. Racing, por su parte, recibirá a River.

Fuente: NA.

El minuto a minuto de Independiente vs Racing Club