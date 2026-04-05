Rodrigo Rey reveló por qué abrazó a Maravilla Martínez tras picar y errar el penal de manera insólita

Una vez consumado el triunfazo de Independiente, Rodrigo Rey se refirió al cruce con el delantero de Racing y explicó qué le pasó por la cabeza en ese momento.

Marravilla Martínez picó su penal en el clásico, lo erró y los jugadores de Independiente, con Rodrigo Rey a la cabeza, fueron a "felicitarlo".

Independiente se quedó con un clásico de Avellaneda infernal. Con un Gabriel Ávalos on fire, el Rey de Copas festejó a más no poder el 1-0 a Racing con su gente en el LDA-REB y obtuvo tres puntos valiosísimos para volver a meter en el top 8 de la Zona A. No obstante, el gran protagonista de la tarde-noche fue nada menos que Adrián Martínez.

Sin dudas, el 9 de la Academia vivió su noche más trágica y terminó siendo el villano de la dolorosa derrota del equipo de Gustavo Costas frente a su eterno rival. El goleador tuvo la chance de romper el clásico con dos chances clarísimas que no pudo concretar, aunque lo que marcó el partido fue el insólito penal que pateó sobre el cierre del primer tiempo.

En un momento clave del match, Maravilla tomó una decisión fuera de contexto: picó el penal, lo tiró por arriba del travesaño. Al instante, Rodrigo Rey y Kevin Lomónaco lo fueron a buscar para burlarse de él, en una escena que decantó en un leve tumulto, abrazos y risas.

Rodrigo Rey: de la "burla" a Maravilla por el penal al arrepentimiento sobre la marcha Y claro, tras la victoria del CAI salieron los trapitos al sol. "El guacho me la pica así y el primer reflejo mío es gritárselo. Cuando vi que se le venían todos, dije 'pará, pará, pará'. Quedó ahí, son cosas del partido", reveló el arquero y capitán del Rojo, al referirse al cruce con el delantero de la Academia después del penal.

Por esa misma línea, el ex Gimnasia puntualizó en la definición: "Seguramente que él vio que esa era la mejor forma de definir. Gracias a Dios no le salió bien y nos permitió seguir cero a cero".