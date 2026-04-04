Las picantes gastadas de la cuenta oficial de Independiente a Racing tras el 1-0 en el clásico de Avellaneda

Independiente aprovechó el penal fallado por Maravilla Martínez y el triunfo final para cargar a Racing en las redes sociales.

Iván Marcone, justo el "23" de Independiente, se puso una máscara del diablo y se subió al alambrado. El Rojo lo festejó como un campeonato.

El triunfo de Independiente por 1-0 ante Racing en el clásico de Avellaneda dejó tela para cortar y, como suele pasar, las redes sociales fueron otro escenario caliente. El penal errado por Maravilla Martínez, que intentó picarla y la mandó por arriba, fue el punto de partida para una catarata de cargadas del lado rojo.

Desde la cuenta oficial del Rojo, el CM no tardó en aparecer con ironía: "La picó Martínez a la tribuna Santoro. Sigue 0 a 0", publicaron en X apenas ocurrió la jugada. Pero no se quedaron ahí. Tras el gol de Gabriel Ávalos, las chicanas se multiplicaron con referencias directas a Racing y a posteos previos de sus jugadores, como el caso de Duván Vergara.

La chicana del CM de Independiente tras el penal fallado por Maravilla Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/2040538207150801352&partner=&hide_thread=false La picó Martínez a la tribuna Santoro. Sigue 0 a 0. https://t.co/BAix9pkY4H — C. A. Independiente (@Independiente) April 4, 2026 El delantero colombiano de Racing había compartido una imagen junto a sus hijos con la camiseta número 7 y la palabra “papá” en el Cilindro. Sin embargo, entre las siete Copas Libertadores del Rojo y la histórica paternidad, el posteo no resistió las cargadas y fue eliminado. Con el clásico ya ganado, Independiente aprovechó para recordarlo.

Entre las publicaciones más virales apareció una imagen de un hincha con sus hijos y la palabra “hijo” en cada camiseta, en clara alusión a la paternidad en el historial. También hubo un mensaje dedicado al goleador del partido: “Qué bien hizo Independiente en traer un nueve de jerarquía como Ávalos. Era una decisión MUY simple. Hoy el Rojo tiene un nueve de Selección, jerarquía. Jaja mirá si vas a borrar".