Con un histórico gol de Lionel Messi en la inauguración del NU Stadium, Inter Miami empató 2-2 con Austin

Lionel Messi y Luis Suárez fueron los autores de los tantos del conjunto de Javier Mascherano, que estuvo dos veces en desventaja en su flamante cancha.

Abrazado por Telasco Segovia, Lionel Messi celebra su gol de cabeza para el 1-1 parcial de Inter Miami ante Austin FC en el flamante Nu Stadium.

Inter Miami empató 2-2 con Austin FC en la inauguración del nuevo estadio de las Garzas. El equipo local arrancó en desventaja por el gol de Guilherme Biro, pero Lionel Messi igualó rápido, a los 9 minutos, con un cabezazo, y anotó así el histórico primer gol en el NU Stadium.

Tras el golpe inicial del visitante, el astro argentino respondió rápido: empató con un cabezazo tras un centro desde la derecha y desató un festejo cargado de emoción tanto en la cancha como en las tribunas. Con ese tanto, alcanzó los 83 goles en 95 partidos con Inter Miami, además de 44 asistencias.

El gol de Lionel Messi para el 1-1 de Inter Miami El primer gol de Messi en el NU Stadium El primer gol de Messi en el NU Stadium Apple TV En el complemento, a los 51 minutos, una pérdida de Messi en campo propio derivó en el 2-1 de la visita: Jayden Nelson definió junto a un palo tras una asistencia de Myrto Uzuni. Sin embargo, a los 82', Luis Suárez apareció por el segundo palo tras un córner y selló el 2-2.

El legendario Luis Suárez puso el 2-2 para Inter Miami Embed LUCHO para el empate! Vamosss pistolero! pic.twitter.com/nkT3IpGvFM — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 5, 2026 Sobre el cierre, Inter Miami estuvo muy cerca de ganarlo: Messi estrelló un tiro libre en el palo y, en la misma jugada, Suárez convirtió el 3-2, pero el gol fue anulado por offside. Ya en el minuto 93, el propio rosarino tuvo el triunfo en su zurda, pero el arquero Brad Stuver evitó el 3-2 con una gran atajada.

Algunos datos del NU Stadium, la nueva casa del Inter Miami El NU Stadiam, la nueva casa del Inter Miami El NU Stadiam, la nueva casa del Inter Miami. EFE El nuevo estadio, con capacidad para 26.700 espectadores, es parte de un ambicioso proyecto que incluye un complejo deportivo con espacios verdes, hotelería, oficinas y centro comercial, pensado para potenciar el crecimiento del club y la ciudad.