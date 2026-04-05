El River de Coudet recibe a Belgrano en busca de su cuarto triunfo al hilo: hora y TV

River busca alcanzar su cuarto triunfo consecutivo este domingo cuando reciba a Belgrano de Córdoba por la décimotercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido tendrá lugar en el estadio Monumental desde las 18 del domingo y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez mientras que José Carreras estará en el VAR. Además, el encuentro será televisado por TNT Sports.

El equipo de Eduardo Coudet viene de disputar su último partido hace dos semanas cuando, por la duodécima fecha, venció 2-0 a Estudiantes de Rio Cuarto en Córdoba. Al Millonario le costó más de lo pensado el encuentro ante, quizás, el peor equipo del campeonato y recién lo pudo abrir a los 25 minutos del complemento con el gol de penal de Gonzalo Montiel mientras que Maximiliano Salas sentenció el triunfo a los 55'.

Para este partido ante el Pirata, el Chacho contará con las bajas de los laterales Marcos Acuña y Montiel, fuera de los convocados por acumulación de tarjetas amarillas y por lesión, respectivamente. Los reemplazantes de los campeones del mundo con la Selección argentina serían el uruguayo Matías Viña y Fabricio Bustos.

El gol de penal de Montiel para el 1-0 de River

Las incógnitas que mantiene el exentrenador de Racing en el armado del equipo para recibir a Belgrano se vinculan con la posible ratificación de Ian Subiabre como puntero izquierdo y a Joaquín Freitas detrás del centrodelantero Sebastián Driussi o si hacer ingresar al ecuatoriano Kendry Páez y a Salas, respectivamente.

Belgrano también quiere meterse en la conversación

Por su parte, el equipo de Ricardo Zielinski viene de disputar su último partido el pasado viernes cuando le ganó 3-0 a Atlético de Rafaela, en San Luis por los treintaidosavos de final de la Copa Argentina.

En lo que al Apertura respecta, los cordobeses perdieron el último encuentro por 2-1 ante Racing en el estadio Julio César Villagra y, con este resultado, quedaron en el cuarto puesto con 19 puntos. Para esta visita al Monumental, el entrenador ex Independiente haría una sola modificación con respecto a la goleada sobre Atlético de Rafaela: el ingreso de Lucas Passerini por Lautaro Gutiérrez como centrodelantero.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del partido

Torneo Apertura de la Liga Profesional – Zona B – 13º fecha

River Plate – Belgrano de Córdoba

Estadio: Monumental, Capital Federal

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: José Carreras

Horario: 18. TV: TNT Sports

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Maximiliano Salas o Joaquín Freitas; y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Alcídes Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Franco Vázquez, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Fuente: NA