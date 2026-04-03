El preocupante estado del campo de juego del Monumental tras los shows de AC/DC, a horas de River-Belgrano
Tras el parate por la fecha FIFA y luego de los tres recitales de AC/DC, el césped del Monumental quedó en muy malas condiciones.
Tras el parate por la fecha FIFA, River Plate se prepara para volver al ruedo. En la previa del debut en la Copa Sudamericana del próximo jueves contra Blooming en Bolivia, el equipo del Chacho Coudet recibirá este domingo en el Monumental a Belgrano de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Apertura.
Sin embargo, a dos días de este duelo, preocupa mucho en Núñez el estado del campo de juego. Es que tras los tres recitales masivos de AC/DC que se realizaron allí el 23, 27 y 31 de marzo, el césped no quedó en buenas condiciones.
El preocupante estado del campo de juego del Monumental
Como se puede apreciar con claridad en las imágenes que compartió el periodista partidario Pato Canulli en su cuenta de X, la cancha quedó muy maltratada. Con pocas zonas verdes, más que nada en la zona de la cabecera Sívori, cerca de tres cuartas partes quedaron con una tonalidad amarillenta/marrón, con el piso muy marcado en el área de la Centenario, donde se ubicó el escenario.
Esto preocupa en gran medida a los hinchas millonarios, que se mostraron enojados en redes por el estado del campo de juego y comenzaron a cuestionarse si estará en condiciones para que se dispute el encuentro del domingo contra el Pirata.
Para colmo, esto se da justo antes de una importante seguidilla de 5 partidos en 14 días, 3 de ellos en el Monumental: luego del duelo contra Belgrano el 5, River visitará el jueves 8 a Blooming en Bolivia, jugará contra Racing en Avellaneda el domingo 12, recibirá en casa a Carabobo el miércoles 15 y luego será local en el Superclásico contra Boca el domingo 19.