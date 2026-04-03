El preocupante estado del campo de juego del Monumental tras los shows de AC/DC, a horas de River-Belgrano

Tras el parate por la fecha FIFA y luego de los tres recitales de AC/DC, el césped del Monumental quedó en muy malas condiciones.

El campo de juego del Monumental quedó en mal estado tras los recitales de AC/DC.

Tras el parate por la fecha FIFA, River Plate se prepara para volver al ruedo. En la previa del debut en la Copa Sudamericana del próximo jueves contra Blooming en Bolivia, el equipo del Chacho Coudet recibirá este domingo en el Monumental a Belgrano de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Apertura.

El preocupante estado del campo de juego del Monumental El preocupante estado del campo de juego del Monumental Como se puede apreciar con claridad en las imágenes que compartió el periodista partidario Pato Canulli en su cuenta de X, la cancha quedó muy maltratada. Con pocas zonas verdes, más que nada en la zona de la cabecera Sívori, cerca de tres cuartas partes quedaron con una tonalidad amarillenta/marrón, con el piso muy marcado en el área de la Centenario, donde se ubicó el escenario.

Esto preocupa en gran medida a los hinchas millonarios, que se mostraron enojados en redes por el estado del campo de juego y comenzaron a cuestionarse si estará en condiciones para que se dispute el encuentro del domingo contra el Pirata.