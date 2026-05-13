Experiencia Monumental: abrirán el estadio para una estadía nocturna inédita de cara al Mundial 2026

El estadio Monumental es la casa histórica de la Selección argentina y la sede donde se levantó la primera Copa del Mundo para nuestro país, por lo que se lanzará una campaña inédita junto al hombre que firmó la tercera estrella: Gonzalo Montiel . La propuesta invitará a vivir una jornada única con el campeón del mundo y disfrutar de un lugar histórico para los argentinos.

La iniciativa se llevará a cabo de forma gratuita con dos premios que solo podrán disfrutarse una vez, uno para un grupo de turistas entre los que habrá dos afortunados que pasarán la noche en el Monumental. De todo el evento, el anfitrión será uno de los "dueños de casa", el futbolista campeón del mundo Gonzalo Montiel, con quien vivirán una experiencia no solo recorriendo el estadio sino también dentro del campo de juego.

La experiencia incluirá una comida en el Bodegón 1901 que se encuentra en el mismo estadio Monumental.

La propuesta se enmarca en un contexto de crecimiento del turismo deportivo y del interés global por las experiencias ligadas al fútbol. Según datos difundidos por Airbnb, el 65% de las fechas y destinos más buscados en la plataforma están relacionados con grandes eventos, mientras que en Argentina casi el 80% de los viajeros asegura que asistiría a un evento durante sus viajes.

El alojamiento prepara está hecho en el mismo estadio Monumental, en uno de los palcos.

Montiel, nacido en Virrey del Pino, partido de La Matanza, será el anfitrión de esta experiencia en el estadio de River Plate, considerado el más grande de Sudamérica. El futbolista expresó que el fútbol marcó toda su vida y destacó el valor simbólico del estadio para la Selección argentina. "El fútbol ha marcado mi vida y es un honor tener la oportunidad de abrir las puertas a los fanáticos y compartir con ellos lo que hace que este deporte sea tan especial", señaló el jugador. También remarcó que el evento busca celebrar "los momentos, las historias y la pasión" que unen a quienes siguen este deporte.

Una experiencia Monumental con un campeón del mundo

La actividad principal incluirá un recorrido por espacios habitualmente restringidos al público. Los asistentes ingresarán por la entrada de jugadores y podrán visitar los vestuarios, el túnel y la cancha, acompañados por relatos vinculados con momentos históricos del fútbol argentino.

Uno de los puntos centrales será la tanda de penales junto a Gonzalo Montiel. Los participantes podrán ingresar al campo de juego con el futbolista y conocer detalles sobre la ejecución de penales, además de realizar un disparo desde el punto penal.

01 - Monumental, Gonzalo Montiel - Penalty - Airbnb - Credit [Alejandro Graham] La presencia de Gonzalo Montiel incluirá una tanda de penales junto a él en el Monumental.

La jornada también contemplará una cena con vista al campo de juego, con gastronomía argentina para todos los invitados. En paralelo, dos personas tendrán la posibilidad de permanecer durante la noche en un espacio privado especialmente acondicionado dentro de uno de los palcos del estadio. La estadía incluirá una vista directa hacia la cancha y una actividad matutina basada en el ritual del mate, acompañada por productos locales. Según se informó, será la primera vez que aficionados puedan dormir dentro del Monumental.

Cómo será el sistema de reservas

Las reservas estarán disponibles desde el 15 de mayo de 2026 a las 8, hora argentina. Habrá un único cupo para la estadía nocturna del 29 al 30 de mayo de 2026, destinada a una persona y un acompañante. Por otra parte, la experiencia vinculada a la tanda de penales contará con once lugares disponibles para la misma fecha. Tanto la estadía como la actividad serán gratuitas, aunque los traslados hacia el estadio no estarán incluidos.

Los organizadores indicaron que los cupos serán asignados por estricto orden de solicitud y que los interesados podrán consultar los términos y condiciones en los sitios oficiales habilitados para cada experiencia. La propuesta se suma a la tendencia internacional de combinar deporte, entretenimiento y turismo experiencial, en un contexto donde los grandes eventos deportivos generan cada vez más movimiento de viajeros y aficionados en distintos destinos del mundo.