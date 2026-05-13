AMProS advierte sobre un sistema "desbordado" y el paro en salud se sintió fuerte en el Notti

La secretaria general de AMProS, Claudia Iturbe, aseguró que el sistema de salud de Mendoza está “incendiado, desbordado, mal pagado” y advirtió que las guardias de los hospitales públicos atraviesan una situación crítica en medio del aumento de consultas por cuadros respiratorios y gripe.

En diálogo con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio , la dirigente gremial sostuvo que los profesionales “son los únicos que no han tenido aumento desde octubre del año pasado”.

Iturbe remarcó que AMProS mantiene medidas de fuerza y concentraciones en distintos puntos de la provincia. Se sintió especialmente en el Hospital Pediátrico Humberto Notti, donde familias exigieron atención de los niños. Allí se realizaron protestas y una “radio abierta” para visibilizar el reclamo salarial y las condiciones laborales.

13-05-2026 - MC - - CLAUDIA ITURBE – SECRETARIA GENERAL DE AMPROS - Reclamo al gobierno provincial y guardias colapsadas

“Los profesionales son los únicos que no han tenido aumento desde octubre del año pasado”, afirmó Iturbe, quien describió un escenario de agotamiento extremo entre médicos y trabajadores sanitarios. “Se llama síndrome de burnout, es quemante, les queman el cerebro”, expresó, y enumeró consecuencias como “indiferencia, insensibilidad, estrés” y “depresión”.

La dirigente vinculó el colapso de las guardias con el aumento de pacientes en el sistema público. “Esa gente que se podría atender en una obra social, o que podría estar en otro lado, o pagar la consulta, o la han echado del trabajo, o se quedó sin obra social, o tuvo que renunciar a la prepaga porque no la puede pagar”, sostuvo.

Sobre la situación en el Notti, indicó que tras la jornada de paro “hoy está normal, normal, normal, esperando cinco, seis o siete horas, como espera la gente”. Además, describió largas filas para obtener turnos: “Había una cola tremenda que daba la vuelta a todo el hospital”.

Iturbe también señaló que existe una falta de profesionales en distintas áreas críticas. “Para que te atienda un psiquiatra, hay que internar al niño, porque si no, no te atiende”, dijo sobre el Notti, y agregó que “las admisiones de los hospitales del Pereyra, el Scaravelli, todos los que tienen salud mental, el Sauce, están cerradas”.

Reclamo salarial y denuncias por precarización

La titular de AMPROS afirmó que el gremio rechazó la propuesta salarial del Ejecutivo provincial porque representaba “dos kilos de carne”. “En algunas personas eran 40 mil pesos, una cosa que no se puede creer”, cuestionó.

Asimismo, denunció que “la inflación ya superó lo que les dieron a los otros gremios”, mientras que “los funcionarios políticos, el gobernador, todos los legisladores” sí recibieron incrementos. “Los profesionales de la salud siguen sin aumento”, remarcó.

Iturbe también apuntó contra las condiciones de contratación dentro del sistema sanitario. “Hay 2.000 profesionales sin bono, sin contrato. Lo único que hacen es pagar monotributo y facturan mensualmente”, afirmó. Y agregó: “Si faltan, no te la pagan. Si te enfermaste, no te la pagan, no te podés tomar vacaciones”.

Finalmente, alertó sobre el funcionamiento de distintas áreas hospitalarias por falta de personal especializado. “Son todas cáscaras vacías”, sostuvo, y aseguró que servicios clave “están sostenidos por residentes” ante la ausencia de profesionales de planta.