La preocupación por la salud de Narges Mohammadi: quién es la Nobel de la Paz que lleva casi dos décadas en prisión por defender a las mujeres de Irán

En una ceremonia en la capital de Noruega, Oslo, el 10 de diciembre de 2023 unos gemelos de 17 años, un chico y una chica, recogen la medalla del Premio Nobel de la Paz y la colocan en una silla vacía ubicada entre ellos.

La joven pronuncia un discurso sobre lo difícil que les resulta vivir su adolescencia sin su madre, pero también sobre el orgullo que sienten por ella por ser una defensora de derechos humanos, en especial de las mujeres iraníes.

Ellos están separados de su madre desde que dejaron Irán y se fueron a vivir a Europa, con tan solo ocho años.

Su madre estaba en aquel momento en una prisión iraní al igual que ahora.

Cuando los gemelos tenían tan solo 2 años, un interrogador iraní le advirtió: "No pienses que no te van a detener por tener hijos pequeños. Te llevaré a ti y a tus hijos a una celda juntos".

"Debes irte de Teherán", agregó.

Pero no se fue. Se negó a abandonar una vida dedicada al activismo por los derechos humanos. Y así es como Narges Mohammadi se convirtió en una de las dos únicas mujeres iraníes ganadoras del Premio Nobel de la Paz.

Anadolu via Getty Images Los hijos de Mohammadi ubicaron su medalla del Premio Nobel de la Paz en una silla vacía entre ellos.

Hasta ahora, Mohammadi ha sido arrestada más de 14 veces y sentenciada a un total de 31 años de prisión y 154 latigazos, según la Fundación Nobel.

A pesar de sus graves problemas de salud, que le exigen un tratamiento médico, ha pasado gran parte de las dos últimas décadas siendo trasladada de una prisión a otra.

Según su familia y otros activistas, Mohammadi ha sido víctima de abusos físicos y psicológicos, incluidos golpes por negarse a llevar un velo durante los interrogatorios o las audiencias judiciales.

El domingo 10 de mayo de 2026, terminó siendo trasladada de la cárcel a un hospital de Teherán debido al deterioro de su salud.

Las autoridades iraníes habían concedido "una suspensión de la condena bajo una fianza elevada" y ella se encuentra "en el Hospital Tehran Pars para ser tratada por su propio equipo médico", según informó la Fundación Narges Mohammadi.

Tras un presunto ataque cardíaco, había pasado los 10 días previos en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de la ciudad de Zanjan, en el norte de Irán, donde cumplía su condena actual, según su abogada, Chirinne Ardakani.

Había perdido 20 kilos en los últimos cuatro meses y necesitaba la ayuda de un equipo de oxígeno para respirar.

Su hermano Hamdireza, que vive en Noruega, dijo a BBC News que no tenía "ninguna duda de que el régimen ha decidido deshacerse de personas como Narges y otros activistas".

Actividad política

Mohammadi proviene de una familia vinculada a la política. Cuando nació, el 21 de abril de 1972, en Zanjan, varios de ellos habían sido ejecutados.

Creció en Karaj, una importante ciudad del centro-norte de Irán, y en la provincia de Kurdistán, en el oeste de Irán, y comenzó su actividad política en la universidad, mientras estudiaba Física aplicada.

En 1997, Mohammadi participó activamente en la campaña electoral del expresidente Mohammad Jatami.

Durante las elecciones parlamentarias de 1999, trabajó en la campaña nacionalista-religiosa, que combinaba los principios islámicos con el nacionalismo iraní secular.

Y ese año, se casó con el activista político nacionalista religioso Taghi Rahmani, quien pasó al menos 14 años en prisión, por primera vez en la década de 1980.

Sus gemelos, Kiana y Ali Rahmani, nacieron el 28 de noviembre de 2006.

AFP via Getty Images El esposo de Mohammadi y sus hijos asistieron al Festival del Premio Nobel de la Paz en Oslo.

El nombre de Mohammadi se hizo más conocido en 2010, cuando el Centro de Defensores de los Derechos Humanos (DHRC, por sus siglas en inglés), del que era vicepresidenta, estuvo sometido a una intensa ola represiva por parte de las autoridades iraníes.

La detuvieron en su casa y la sometieron a interrogatorios.

Su estrecha colaboradora Shirin Ebadi —jueza y abogada de la época prerrevolucionaria, que se convirtió en la primera mujer iraní en ganar el Premio Nobel de la Paz en 2003— figuraba entre quienes fundaron esa organización en 2001 para defender a los presos políticos, a las mujeres y a las minorías.

AFP Mohammad (izq) junto a su estrecha colaboradora la abogada Shirin Ebadi.

Sin embargo, poco a poco, las posiciones políticas de Mohammadi cambiaron, pasando de apoyar las reformas estructurales a criticar más abiertamente a la República Islámica.

Cuando votó en las elecciones presidenciales iraníes de mayo de 2017, lo hizo desde la prisión de Evin, en Teherán.

Tras las protestas antigubernamentales de finales de 2017 y principios de 2018, durante las cuales, según se informa, los manifestantes murieron tras recibir fuego directo de las fuerzas de seguridad, Mohammadi y otros 14 activistas convocaron un referéndum "para determinar si el pueblo iraní quiere mantener el actual sistema teocrático de gobierno del país".

Desde la cárcel, en el marco del primer aniversario de la muerte de Mahsa Amini bajo custodia de la policía moral iraní –un hecho que provocó las protestas nacionales de "Mujer, Vida y Libertad"– Mohammadi calificó al 16 de septiembre de 2022 como el día en que "quedó registrada la opresión del gobierno religioso y autoritario contra las mujeres de Irán".

Cantando consignas

Antes de ganar el Premio Nobel de la Paz, Mohammadi dijo en en la aplicación de redes sociales Clubhouse que había dedicado su vida a pedir que se cumplan los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos en Irán.

El 12 de diciembre de 2025, se publicó una imagen de Mohammadi en libertad temporal por motivos médicos, de pie en el techo de un automóvil, cantando consignas en una ceremonia en memoria del abogado Khosrow Alikordi.

Las fuerzas de seguridad la detuvieron y, tras negarse a reconocer la legitimidad de los tribunales de la República Islámica y a defenderse, la condenaron a siete años y medio de prisión y dos años de exilio interno.

Mohammadi había dicho que solo comparecería ante el tribunal si el proceso era público y si podía llevar la ropa que eligiera.

Mohammadi family handout via Reuters Mohammadi dijo que solo comparecería ante el tribunal si podía elegir su propia ropa.

Tras la guerra de los 12 días con Estados Unidos e Israel de junio de 2025, Mohammadi, Ebadi y otros cinco activistas iraníes instaron a la ONU a tomar "medidas inmediatas y decisivas" para obligar a la República Islámica a "detener el enriquecimiento de uranio" y a "detener los ataques militares" de ambas partes.

Luego, ella y otras 16 personas emitieron una declaración en la que apoyaban las protestas en las calles de enero de 2026 y calificaron la transición pacífica de la República Islámica como "una necesidad imparable”.

Sin embargo, a pesar de sus relatos sobre torturas y abusos en prisión, la imagen pública de Mohammadi ha seguido siendo la de una persona que ama la vida.

Ya fuera en imágenes y vídeos publicados desde la cárcel o en las ceremonias conmemorativas de las personas asesinadas, con frecuencia se la puede ver bailando o cantando, junto a otras mujeres que piden justicia.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC