Se filtraron videos de las fiestas VIP que involucran a reconocidos futbolistas en Italia

La investigación por la presunta red de prostitución VIP vinculada a MADE Luxury Concierge sumó un nuevo capítulo tras la filtración de videos e imágenes de fiestas privadas en Italia. En el material difundido se observan ambientes nocturnos, mujeres, alcohol y presuntas sustancias recreativas, aunque hasta el momento no existen pruebas judiciales que confirmen la identidad de todos los presentes.

El lateral francés Theo Hernández, actualmente en Al Hilal Saudí, quedó señalado por medios y periodistas italianos como uno de los nombres fuertes del caso. Según la versión difundida por Fabrizio Corona, un empresario que difundió los videos en redes, el exjugador del Milan habría tenido un rol activo en la organización de varios encuentros privados.

Una de las acusaciones que más repercusión generó apunta a la supuesta compra de una furgoneta destinada al traslado de invitados y mujeres que participaban de las fiestas. Ese dato alimentó la hipótesis mediática de una estructura sostenida en el tiempo, aunque no fue comprobado judicialmente.

Además de Hernández, entre los nombres que circularon en medios italianos aparecen Hakan Calhanoglu, Brahim Díaz, Samu Castillejo, Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali, Zlatan Ibrahimovic y Rafael Leão.

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La difusión de videos y fotografías amplificó el impacto del caso, pero la información disponible sigue basada en testimonios mediáticos y material filtrado en redes sociales. Por eso, no hay confirmación oficial sobre la participación de todos los futbolistas mencionados.

Otro punto que aumentó la controversia fue la presunta presencia de óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”. Según las versiones difundidas en Italia, algunos asistentes habrían inhalado la sustancia mediante globos durante las reuniones.

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El vínculo con MADE Luxury Concierge

Las filtraciones aparecen en medio de la investigación que tiene bajo arresto domiciliario a Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, fundadores de MADE Luxury Concierge. La Justicia italiana los investiga por una presunta red de prostitución de lujo que operaba en la vida nocturna de Milán y otros destinos europeos.

El expediente también incluyó la incautación de 1.200.000 euros por presunto origen ilícito, mientras se analiza el alcance económico de los eventos y la posible participación de figuras del deporte y empresarios.