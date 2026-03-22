Con polémica, River venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto con goles de Montiel y Salas

Por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026 , River Plate se impuso este domingo por 2-0 como visitante sobre Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Antonio Candini y sumó así su tercer triunfo consecutivo en un partido con varias polémicas.

Gonzalo Montiel abrió el marcador al minuto 70 de penal y Maximiliano Salas sentenció la historia ya en el descuento, en el último segundo del encuentro. Cuando las cosas aún iban 0-0, al León del Imperio le anularon un gol que hubiera significado la victoria parcial para el local.

El primer acercamiento fue del local, a los 18', con una recuperación en ataque del extremo Gabriel Alanís, cuyo remate desde el borde del área fue bloqueado por el defensor Lautaro Rivero. El Millonario tuvo su primera llegada a los 27', con un tiro libre desde el borde izquierdo del área en el que el lateral marcos Acuña buscó un remate al primer palo, que se fue cerca del ángulo derecho del arquero Agustín Lastra.

El gol que le anularon a Estudiantes de Río Cuarto ante River

En un primer tiempo sin goles, y con pocas llegadas claras, la más peligrosa fue de la Banda, a los 43', con un remate muy potente del mediocampista Aníbal Moreno, desde afuera del área, que salió alto y centralizado, permitiendo que Lastra desvíe hacia arriba y, posteriormente, el defensor Sergio Ojeda alcance a retroceder y rechazar al córner.

En el complemento, a los 56 minutos, el delantero Tomás González convertía el 1-0 con un zurdazo al ángulo, aunque el tanto fue invalidado al ser considerado adelantado, luego de otra larga revisión en el videoarbitraje.

El gol de penal de Montiel para el 1-0 de River

El gol de penal de Montiel para el 1-0 de River

Cuando iban 67', un pisotón sobre el delantero Sebastián Driussi a un costado del área fue considerado como penal y, a los 70', Gonzalo Montiel cambió la pena máxima por gol, con un remate bajo y centralizado que engañó a Lastra.

Cinco minutos después, el mediocampista Siro Rosane capturó el rebote de un tiro libre y remató de volea desde el bode del área, con un tiro que se fue cerca del palo derecho del arquero Santiago Beltrán. A los 82', un córner al segundo poste fue cabeceado por Alanís y le quedó a Ojeda, aunque el central no pudo empujar la pelota al gol.

Y sobre el final del partido, en el noveno minuto de descuento, un pase largo habilitó al delantero Maximiliano Salas, ante una defensa adelantada en búsqueda del empate, para que el atacante corra desde la mitad de la cancha, encare al arquero rival y lo venza con un remate cruzado que sentenció el triunfo del equipo de Eduardo Coudet.

El gol de Salas para el 2-0 de River

El gol de Salas para el 2-0 de River

El triunfo le dio su tercera victoria en igual cantidad de partidos al Chacho y dejó a River empatado en la primera posición de la Zona B con 20 puntos, mientras que Estudiantes se mantiene en el último lugar del grupo y la tabla anual, con 4 unidades.

En la próxima fecha, el Millonario recibirá a Belgrano, mientras que el equipo de Río Cuerto visitará a Aldosivi, en un duelo clave por la permanencia. Ambos encuentros esperan confirmación de día y horario.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Estudiantes de Río Cuarto - River