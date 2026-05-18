¿Una señal? Las dos increíbles coincidencias que ilusionan a Belgrano para la final ante River

La final del Torneo Apertura entre River y Belgrano está cargada de morbo y coincidencias que hacen soñar en grande al club cordobés. Los detalles.

La final del Torneo Apertura 2026 está confirmada y es inevitable no pensar en el morbo. River Plate y Belgrano se verán las caras el próximo domingo desde las 15:30 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un cruce decisivo que automáticamente se remonta al pasado: la Promoción de 2011.

El Millonario buscará tomarse revancha 15 años después contra el equipo que lo mandó al descenso por única vez en su historia, y qué mejor que hacerlo en una definición por el campeonato. Aunque claro, nadie le quita la ilusión al pueblo pirata de ganar su primer título de Primera División.

Las coincidencias que ilusionan a Belgrano ante River: Rodrigo y la histórica Promoción La final, además, se jugará en una fecha muy especial para Belgrano: el 24 de mayo. ¿El motivo? Ese día cumpliría 53 años Rodrigo Bueno, el histórico cantante cordobés que inmortalizó el cuarteto y nunca ocultó su fanatismo por el club.

Como si fuera poco, hay otra coincidencia que invita a soñar en grande. En ese caso, tiene que ver el penal que Juan Carlos Olave le atajó a Mariano Pavone y que decretó el descenso de River: fue al minuto 24:05, la fecha de la definición del próximo fin de semana.

El descenso está consumado. No hay consuelo para los jugadores de River River-Belgrano, el partido del morbo en la final del Apertura.