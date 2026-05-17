El tenso cruce de Nico Diez con un periodista tras la eliminación de Argentinos: "Estás pendiente siempre de lo malo"
Argentinos quedó eliminado en semifinales del Apertura y Nicolás Diez dejó varias frases calientes tras el partido disputado ante Belgrano.
Nicolás Diez vivió una conferencia de prensa cargada de tensión después de la eliminación de Argentinos Juniors frente a Belgrano en las semifinales del Torneo Apertura 2026. El entrenador se mostró molesto ante una consulta relacionada con un supuesto cruce con un hincha durante el alargue.
“¿Tuviste un ida y vuelta con un hincha ahí en la platea Bichi Borghi? Si querés contar algo...”, le preguntó un periodista apenas comenzó la conferencia. La respuesta de Diez fue inmediata: “Estás pendiente eh, estás pendiente siempre de lo malo”, lanzó visiblemente incómodo antes de explicar las variantes tácticas que realizó durante el encuentro.
Nico Diez explotó en conferencia tras la eliminación de Argentinos
El DT justificó los cambios realizados en el segundo tiempo y aseguró que buscó sostener el control del partido. "Molina estaba muy cansado y con Gabi busqué tener un poquito más de la pelota porque no la estábamos teniendo", explicó. Además, aclaró que nunca le faltó el respeto al simpatizante que le reclamaba desde la tribuna.
"El hincha está para opinar y para decir lo que siente. Yo tengo que dirigir y no decir nada. Pedía que ponga a Hernández y después lo puse. No pasó nada de otro mundo", señaló el entrenador del Bicho, que también defendió su decisión de reforzar la defensa en el cierre del partido.
El DT de Argentinos defendió sus decisiones tácticas tras la semifinal perdida
Más tarde, Diez volvió a dejar otra frase fuerte cuando analizó el desarrollo del encuentro. "No voy a analizar mucho el partido porque si ponés defensores y no ganás van a decir que me metí atrás. Miren bien el partido y fíjense quién fue protagonista y quién mereció ganar", disparó. Y cerró: "En el alargue el único que decidió jugar fuimos nosotros. A veces es fácil analizar algo después del resultado".