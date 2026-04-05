El cruce de Vinícius Jr con un exjugador de la Selección argentina que generó revuelo en España

El Real Madrid perdió un partido un partido trascendental por La Liga y Vinícius protagonizó una tensa escena con un futbolista albiceleste. El video.

Vinícius, otra vez protagonista en un partido del Real Madrid, y no precisamente por su actuación futbolística.

El Real Madrid cayó en un partido clave contra el Mallorca de Martín Demichelis, que le ganó 2-1 con un gol sobre la hora por la fecha 30 de La Liga y lo alejó de la pelea por el título con el Barcelona. Y como suele ser habitual, Vinicíus Jr quedó envuelto en un nuevo capítulo que corrió por un momento el foco del partido.

A diferencia de otros encuentros, el crack brasileño no fue titular ya que Álvaro Arbeloa decidió preservarlo tras la última fecha FIFA en la antesala de la serie de cuartos de Champions ante el Bayern Múnich. Sin embargo, ingresó en el tramo final y apenas necesitó unos minutos para meterse de lleno en el debate.

Para colmo, en una disputa que ya se volvió costumbre en España y que del otro lado tiene como protagonista a Pablo Maffeo, el lateral del Mallorca que supo tener su chance en la Selección argentina de la mano de Lionel Scaloni, aunque luego salió del radar.

Video: Vinícius Jr se volvió a cruzar con Maffeo en pleno partido La primera jugada fue suficiente para que todo se calentara. El defensor apretó a Vinícius en la marca y la pelota se fue al córner, pero el árbitro terminó cobrando saque de arco. Ahí arrancó el chispazo: “Ya estás hablando”, lanzó Maffeo, ante el intenso reclamo del extremo de la Casa Blanca.

El nuevo encontronazo entre Vinícius Jr y Pablo Maffeo en Mallorca-Real Madrid. El nuevo encontronazo entre Vinícius Jr y Pablo Maffeo en Mallorca-Real Madrid. Video: Movistar+ Vinícius se reservó el comentario y, acción siguiente, no dudó en tirarle un caño al jugador con raíces albicelestes, algo que generó miradas desafiantes y sonrisas cargadas de ironía. No obstante, faltaba algo más: lateral derecho redobló la apuesta y lo llamó “Balón de Playa”, en referencia al Balón de Oro que el brasileño no ganó en 2024, cuando el premio quedó en manos de Rodri en una decisión que generó mucha polémica.