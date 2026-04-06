A una semana de quedar afuera del Mundial 2026 en el Repechaje, Italia podría sufrir un nuevo golpe
Tras la eliminación del Mundial 2026 a manos de Bosnia, la UEFA lanzó una nueva advertencia y encendió otra alarma en la Azzurra
La crisis de Selección de Italia suma un nuevo capítulo. A pocos días de quedar afuera del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ahora surgió una fuerte advertencia que pone en duda otro de sus grandes objetivos a futuro.
La eliminación en el Repechaje, tras la derrota ante Bosnia y Herzegovina, profundizó un ciclo negativo que se arrastra desde hace años. Italia no logra recomponerse desde su consagración en 2006 y volvió a fallar en su intento por regresar a la Copa del Mundo.
La amenaza que puede golpear aún más a la Selección de Italia
En medio de ese contexto, apareció una amenaza desde UEFA que encendió las alarmas. El presidente Aleksander Ceferin fue contundente al cuestionar el estado de la infraestructura italiana de cara a la Eurocopa 2032.
“Tienen una de las peores infraestructuras futbolísticas de Europa. Espero que estén listas. De lo contrario, el torneo no se jugará en Italia”, advirtió el dirigente, dejando en claro que la organización del torneo podría correr riesgo.
Hoy, el único estadio que cumple con los estándares exigidos es el Allianz Stadium, mientras que otros proyectos, como los de Inter, Milan y Roma, todavía no avanzaron lo suficiente. Con este panorama, Italia enfrenta una doble presión: reconstruir su selección y ponerse a la altura en infraestructura para no perder una oportunidad clave.