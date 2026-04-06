A una semana de quedar afuera del Mundial 2026 en el Repechaje, Italia podría sufrir un nuevo golpe

Tras la eliminación del Mundial 2026 a manos de Bosnia, la UEFA lanzó una nueva advertencia y encendió otra alarma en la Azzurra

Jugadores de la selección de Italia sufren en la tanda de penales frente a Bosnia, que culminó en una nueva decepción rumbo al Mundial 2026. ¿Se viene otro revés deportivo?

La crisis de Selección de Italia suma un nuevo capítulo. A pocos días de quedar afuera del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ahora surgió una fuerte advertencia que pone en duda otro de sus grandes objetivos a futuro.

La eliminación en el Repechaje, tras la derrota ante Bosnia y Herzegovina, profundizó un ciclo negativo que se arrastra desde hace años. Italia no logra recomponerse desde su consagración en 2006 y volvió a fallar en su intento por regresar a la Copa del Mundo.

La amenaza que puede golpear aún más a la Selección de Italia Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA Foto: UEFA Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA Foto: UEFA En medio de ese contexto, apareció una amenaza desde UEFA que encendió las alarmas. El presidente Aleksander Ceferin fue contundente al cuestionar el estado de la infraestructura italiana de cara a la Eurocopa 2032.

“Tienen una de las peores infraestructuras futbolísticas de Europa. Espero que estén listas. De lo contrario, el torneo no se jugará en Italia”, advirtió el dirigente, dejando en claro que la organización del torneo podría correr riesgo.