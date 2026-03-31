Italia perdió en los penales ante Bosnia y se quedó afuera del Mundial ¡por tercera vez consecutiva!

La Selección de Italia no logra despertar de la pesadilla en la que se sumió a partir de Rusia 2018. Este martes cayó en condición de visitante contra Bosnia y Herzegovina en la final del Repechaje europeo para el Mundial 2026 y volvió a quedarse afuera de una Copa del Mundo por ¡tercera vez consecutiva!

Las cosas comenzarían bien para la Azzurra, ya que Moise Kean abrió el marcador a los 15 minutos. Sin embargo, la expulsión de Alessandro Bastoni a los 41' terminaría condenándolos. Cerca del final, a los 79', Haris Tabakovic marcó la igualdad para los locales y forzó el alargue. Tras no sacarse diferencias en el tiempo extra, los Dragones se impusieron 4-1 en los penales, asegurándose así volver al máximo certamen de selecciones por segunda vez tras su única participación en Brasil 2014.

En su camino a la posible redención, Italia encontró una dificultad enorme. Tuvo que sobrevivir toda la segunda mitad por la expulsión de Alessandro Bastoni, gran referente de la defensa. Su entrada a destiempo sobre Demirovic en el 4'1, tras un mal envío de Donnarumma y un exceso de confianza del resto, elevó la dificultad del reto a un nivel extremo.

La suerte para la Azzurra es que ya iba por delante en el marcador. En el infierno bosnio, en un estadio preparado para ser un jugador más de los locales, Kean se erigió en protagonista para encaminar el objetivo, para encarrilar una victoria gigante, una de las más importantes de la cuatro veces campeona de Italia.

Lo mereció Italia , que a diferencia de la semifinal ante Irlanda del Norte , se vio más suelta. Se creyó con posibilidades y el talento prevaleció ante la presión en esos primeros minutos. Barella aprovechó el error en salida del meta Vasilj, fatal con la zurda, para asistir a Kean en la frontal. El delantero de la Fiore, de primeras, desde fuera del área, la colocó perfectamente para poner contra las cuerdas a Bosnia.

Expulsado Bastoni en Italia

Bastoni se fue expulsado a los 41' del PT y dejó a Italia con diez Bastoni se fue expulsado a los 41' del PT y dejó a Italia con diez

El problema es que de esa euforia por un gol que otorgó algo de confianza a los de Gattuso, Italia pasó al sufrimiento. Porque Bosnia encontró en los carriles el punto débil, el lugar que atacar para hacer daño. Dimarco, superado por Bajraktarevic y Dedic. Politano, por Memic. Poco a poco, Italia fue cediendo espacio a una Bosnia que encontró oro con la expulsión de Bastoni.

Cambió radicalmente el duelo. Asedio total de Bosnia desde el inicio de la segunda mitad. Donnarumma tomó protagonismo. Salvó toda ocasión cercana al área con ayuda de una Italia que se cerró en banda con pundonor, pero que acabó claudicando de manera cruel. Después de que Donnarumma hiciera lo imposible con paradas ante Alajbegovic y una del todo increíble a Tahirovic, abajo, reactivo, de valor gol, la Azzurra incluso gozó de opciones de cerrar la eliminatoria.

Fueron unos minutos, pocos, en los que Bosnia se descuidó. Kean a la contra se plantó en el área contra Vasilij, pero su disparo fue muy alto. Su sustituto, Pio Esposito, desde la frontal, definió alto también cuando tuvo tiempo de disparar. Y Dimarco, por querer golpear de primeras dentro del área, dejó escapar otra gran opción.

Tabakovic marcó el 1-1 para Bosnia

Tabakovic marcó el 1-1 de Bosnia ante Italia Tabakovic marcó el 1-1 de Bosnia ante Italia

Y así, Italia lo pagó caro. Porque Bosnia continuó con su plan. Hasta que el centro lateral acabó pagando. Centro de Dedic, remate de Dezko con polémica por posible falta sobre Mancini, paradón de Donnarumma y, en el rechace, gol de Tabakovic. A 9 minutos del final, Bosnia revivió. E Italia firmó casi su sentencia.

No pudo acabar de rematar el trabajo el combinado balcánico en esos minutos. Donnarumma lo evitó con otra mano a Demirovic de cabeza. El partido, inveitablemente, se fue a la prórroga. Otra media hora más de superioridad para Bosnia, de infierno para Italia. El Mundial, en juego. Ambas selecciones, 12 años sin jugarlo.

Bosnia marcó el ritmo. Una jugada pudo cambiarlo todo. Palestra encontró espacio a la espalda y con zancada se plantó en la frontal. Fue derribado por Muharemovic, en una acción muy parecida a la de Bastoni. Sin embargo, sólo fue amarilla. Italia se igualó durante unos minutos con su rival por puro empuje. Pio Esposito rozó el gol de cabeza, pero Vasilj sacó una mano salvadora.

El penal que clasificó a Bosnia y dejó afuera a Italia

El penal que clasificó a Bosnia y dejó afuera a Italia

El partido, lleno de intensidad, de esfuerzo, de miedo, de valentía, de honor, se decidió en los penales. Los once metros fueron el juez que decidió el vencedor del billete al Mundial. Los fallos de Pio Esposito, en el primer penal italiano, y de Cristante, condenaron sus opciones. Bajraktarevic acabó por poner el broche de oro. Italia, otra vez fuera. Bosnia, por segunda vez al Mundial.

Fuente: EFE

El minuto a minuto de Italia-Bosnia, por el Repechaje Europeo