Italia venció 2-0 a Irlanda del Norte por el Repechaje y quedó a 90 minutos de volver al Mundial

La Selección de Italia quiere regresar a la Copa del Mundo tras ausentarse de las últimas dos ediciones. Por la primera fase del Repechaje europeo para el Mundial 2026, venció este jueves 2-0 a Irlanda del Norte en el Stadio di Bergamo, cancha de Atalanta. Ahora deberá visitar a Gales o Bosnia en condición de visitante.