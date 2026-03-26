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Italia venció 2-0 a Irlanda del Norte por el Repechaje y quedó a 90 minutos de volver al Mundial

Por la primera fase del Repechaje UEFA, la Selección de Italia superó a Irlanda del Norte por los goles de Tonali al minuto 56 y Moise Kean a los 80'.

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La Selección de Italia venció a Irlanda del Norte en Bérgamo.

La Selección de Italia venció a Irlanda del Norte en Bérgamo.

EFE

La Selección de Italia quiere regresar a la Copa del Mundo tras ausentarse de las últimas dos ediciones. Por la primera fase del Repechaje europeo para el Mundial 2026, venció este jueves 2-0 a Irlanda del Norte en el Stadio di Bergamo, cancha de Atalanta. Ahora deberá visitar a Gales o Bosnia en condición de visitante.

En un duelo que le costó romper a la Squadra Azzurra, recién pudo abrir el marcador en el segundo tiempo. Sandro Tonali puso el 1-0 con un auténtico golazo a los 56 minutos, mientras que Moise Kean puso cifras definitivas y le dio tranquilidad al pueblo italiano con una gran definición a los 80'.

Noticia en construcción...

El golazo de Tonali para el 1-0 de Italia

El golazo de Tonali para el 1-0 de Italia

El gol de Moise Kean para el 2-0 de Italia

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El minuto a minuto de Italia - Irlanda del Norte

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