Repechaje europeo rumbo al Mundial 2026: todos los partidos que se juegan este jueves

El camino hacia el Mundial 2026 entra en su etapa más intensa. Este jueves 26 de marzo comenzarán los repechajes europeos, una instancia determinante que pondrá en juego varios de los últimos cupos disponibles para la cita que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

En total, 22 selecciones buscarán quedarse con los seis boletos restantes para completar la primera Copa del Mundo de la historia con 48 equipos . En el caso de Europa, la UEFA definirá a cuatro clasificados a través de un formato de eliminación directa que comienza con ocho semifinales a partido único.

Los ganadores de estos cruces avanzarán a las finales del repechaje europeo, donde se definirán los equipos que ocuparán los lugares aún vacantes en distintos grupos del torneo, generando gran expectativa en varias zonas que todavía no tienen su conformación definitiva.

El formato elegido por la UEFA establece partidos únicos en condición de local para el equipo mejor posicionado. Esto eleva la tensión de cada encuentro, ya que no hay margen de error: el que pierde queda eliminado y el ganador sigue en carrera por el sueño mundialista.

En el repechaje aparecen selecciones de peso histórico como Italia, que buscará asegurar su lugar en la competencia, lo que convierte a esta fase en una de las más atractivas del calendario internacional.

Los grupos que esperan definición

Varias zonas del Mundial 2026 aún tienen lugares por completar. El Grupo A, que ya cuenta con México, Sudáfrica y Corea del Sur, sumará a uno de estos equipos: República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte.

En tanto, el Grupo B, integrado por Canadá, Qatar y Suiza, incorporará a Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia o Irlanda del Norte. La Zona D, donde ya están Paraguay, Estados Unidos y Australia, recibirá a Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania.

Por su parte, el Grupo F, con Países Bajos, Japón y Túnez, se completará con Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.

El repechaje internacional también entra en escena

Además de Europa, el repechaje internacional definirá los dos últimos clasificados. Este tendrá un formato diferente, con semifinales en territorio mexicano entre Bolivia vs. Surinam y Nueva Caledonia vs. Jamaica.

Los ganadores avanzarán a una final donde ya esperan Irak y República Democrática del Congo, que accedieron directamente a esa instancia por su posición en el ranking FIFA.

Agenda de partidos del jueves 26 de marzo

La jornada inicial del repechaje europeo contará con ocho encuentros decisivos: