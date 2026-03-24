La figura del fútbol sudamericano que se rompió los ligamentos cruzados y se perderá el Mundial 2026

A menos de tres meses del inicio del Mundial 2026, una lesión devastadora cambió todos los planes del mediocampista y quedó descartado para la Copa del Mundo.

Ecuador pierde a una de sus figuras por lesión y no llegará al Mundial 2026.

La Selección de Ecuador recibió una noticia durísima en plena fecha FIFA de marzo. A menos de tres meses del inicio del Mundial 2026, Patrik Mercado, una de sus principales figuras, sufrió una grave lesión de rodilla y quedó automáticamente descartado para la cita más importante.

El mediocampista de Independiente del Valle, de apenas 22 años, había sido convocado por Sebastián Beccacece para los amistosos ante Marruecos y Países Bajos, pero todo cambió en cuestión de minutos durante un partido de su club.

La lesión se produjo en el duelo ante Técnico Universitario, cuando Mercado intentó eludir una barrida rival y cayó de manera antinatural. Sin contacto directo, quedó tendido en el suelo con claros gestos de dolor y debió ser retirado en camilla, anticipando lo peor.

Patrik Mercado se rompió los ligamentos cruzados y se pierde el Mundial Embed Ojalá que no sea nada de gravedad lo de Patrik Mercado, que sea más un susto que otra cosa. Fue al caer del salto que dió donde sintió la molestia en la rodilla. pic.twitter.com/u2NrictlH5 — Andrés Illingworth (@aillingworth96) March 22, 2026 Horas después, el club confirmó el diagnóstico: rotura de ligamento cruzado anterior y menisco medial en la rodilla derecha. Una lesión de gravedad que requiere cirugía y una larga recuperación, lo que lo deja sin chances de llegar al Mundial.