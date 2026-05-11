La inteligencia artificial reveló los 5 candidatos a ganar el Mundial 2026

A poco más de 30 días para el inicio del Mundial 2026 , que comenzará el 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá, la expectativa empieza a crecer entre los hinchas. En ese escenario, la inteligencia artificial reveló cuáles son las cinco selecciones que llegan con más chances de levantar la Copa del Mundo, con inteligencia artificial siendo una herramienta clave en el análisis.

El análisis de la inteligencia artificial tuvo en cuenta el ranking FIFA, el rendimiento reciente, la jerarquía de los planteles y las cuotas de las casas de apuestas. A partir de esos datos, el orden dejó a Francia como principal candidata, seguida por España, Argentina, Brasil e Inglaterra.

"Francia combina presente, jerarquía y plantel largo. FIFA la tiene como número 1 del ranking mundial desde la actualización del 1 de abril de 2026, por encima de España y Argentina, con una diferencia mínima entre las tres", señaló la inteligencia artificial al ubicar al equipo europeo como el máximo candidato. La FIFA informó que Francia pasó al primer lugar, mientras que España quedó segunda y Argentina tercera.

"Además, las casas de apuestas también la ubican como una de las dos grandes favoritas, junto con España, con cuota +500 según", agregó la IA. Ese dato coincide con el relevamiento publicado por Fox Sports, que también coloca a Inglaterra, Brasil y Argentina dentro del primer lote de candidatos .

La inteligencia artificial ubicó a Francia como la selección más fuerte para ganar el Mundial 2026.

España quedó en el segundo lugar del análisis. "Es una selección muy seria porque tiene identidad de juego, mediocampo de elite y una generación joven que ya compite como grande", indicó la inteligencia artificial. En ese punto, el informe destacó a jugadores como Pedri, Rodri y Lamine Yamal, nombres que también aparecen entre las principales figuras españolas.

Argentina aparece tercera en la lista. "No la pondría primera solo por una razón: la exigencia de repetir un título mundial es enorme. Pero sigue siendo una candidata muy fuerte", explicó la inteligencia artificial. La IA remarcó que la Selección llega como campeona vigente y con una estructura competitiva que ya demostró saber jugar partidos decisivos.

"Argentina conserva oficio, experiencia y jerarquía. Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Enzo Fernández sostienen a un equipo que sabe competir en escenarios de máxima presión", agregó el análisis. Además, la IA también remarcó que la Selección tiene grandes promesas que pueden dar verticalidad, como Nico Paz y Giuleano Simeone.

Brasil e Inglaterra completan el grupo de candidatos

Brasil aparece cuarto en la evaluación de la inteligencia artificial. "Tiene jugadores capaces de romper cualquier partido, aunque todavía necesita encontrar equilibrio colectivo", sostuvo la IA. El análisis destacó a Vinícius Júnior, Raphinha y Marquinhos como parte de una base con enorme talento, aunque con más dudas de funcionamiento que Francia, España o Argentina.

Inglaterra cierra el top 5. "Tiene una de las mejores generaciones por nombres propios, pero todavía debe demostrar que puede sostener su nivel en los cruces decisivos", señaló la inteligencia artificial. En esa línea, el informe marcó a Harry Kane, Jude Bellingham y Declan Rice como los grandes referentes de una selección que llega con mucho peso individual.

De esta manera, la inteligencia artificial ordenó a los principales candidatos al título mundial de la siguiente forma: Francia, España, Argentina, Brasil e Inglaterra. "Portugal y Alemania aparecen cerca, pero un escalón por debajo de estas cinco selecciones", concluyó la IA.