Pamela Menotti: "En el Mundial, el miedo puede paralizar hasta al mejor jugador"

La médica psiquiatra Pamela Menotti trabaja desde hace años en el ámbito de la salud mental deportiva , acompañando a atletas en procesos de entrenamiento, competencia y recuperación. En diálogo con MDZ , explicó cómo impactan las emociones en el rendimiento y por qué el equilibrio mental es tan importante como la preparación física, especialmente durante el Mundial .

La salud mental en el deporte dejó de ser un tema tabú para convertirse en un aspecto fundamental del alto rendimiento. Cada vez más deportistas recurren a acompañamiento psicológico y psiquiátrico para afrontar la presión, la ansiedad y las exigencias de la competencia profesional.

Además, reflexionó sobre el fanatismo, la influencia de las redes sociales y el modo en que los mundiales movilizan emocionalmente tanto a jugadores como a hinchas.

—Es un mundo donde hay, primero que nada, una construcción de prejuicios desde la cuestión más de género, siendo mujer. Y por otro lado, siendo salud mental en el mundo del deporte, siendo médica psiquiatra, porque tal vez hasta ahora se aceptaba tal vez un psicólogo, un coach, pero bueno, soy un poquito todo: médica, psiquiatría, salud mental deportiva, coaching. Entonces, el panorama es amplio, cuesta un poco, pero se trabaja muy bien.

Cómo se prepara un jugador para el Mundial

—Y estamos próximos al Mundial, donde todas las energías están puestas en eso. Hablemos un poco de cómo se preparan los jugadores. ¿Cuál es la recomendación que vos le podrías dar a quienes están próximos a jugar un Mundial?

—Como jugador de fútbol, obviamente, imaginemos un panorama: ellos son jugadores de élite, entonces vienen con una preparación tanto física como también mental. Cuando entrenamos, tenemos que entrenar todo el cuerpo, a nivel físico y a nivel mental. El entrenamiento mental en esta circunstancia de alta competición es fundamental y es lo que hace que persista, obviamente, en toda la competencia un nivel de equilibrio, por así decirlo.

¿Por qué? Porque están sometidos a mucha presión; entonces, a mayor presión, mayor frustración también cuando las cosas no salen. Entonces, enfocarse mucho. Yo siempre insisto en el proceso, sin mirar resultado, porque también cargamos con la presión de ser campeones, entonces es algo que no es tarea fácil porque ahora hay que mantener eso y es muy difícil.

Entonces, a ver, a la presión están acostumbrados, están sometidos todo el tiempo bajo mucha presión, pero lo que van trabajando es un poco la tolerabilidad de todo este proceso e ir con metas cortas. Primera instancia, segunda instancia y de a poquito, en la medida que se van acercando, ver cómo lo pueden ir definiendo también.

—¿Sentís que en los últimos años se habla más de salud mental en el fútbol y en el deporte también en general?

—Sí, yo creo que sí y creo que tiene que ver un poquito con esto de, a ver, la prevalencia de patología mental a nivel mundial se ha incrementado muchísimo. Acá en el país obviamente hemos hablado mucho de la ansiedad y el mundo del deporte no escapa a eso. ¿Por qué? Porque tenemos entre un 20 y un 35% de padecimiento mental, ya sea ansiedad, depresión, trastornos del sueño en el deportista, de los cuales no llega ni a la mitad el que tiene un abordaje o un acompañamiento psicológico. Y estamos hablando de deportistas de elite, de alto nivel de rendimiento deportivo. Entonces, imaginemos el resto de los deportistas que tampoco tienen acceso.

Es muy importante visibilizar esto porque de esta manera nos enfocamos más en todo el proceso, en el disfrute, en lo que implica el deporte en sí y no tanto en llegar a ser como Messi o llegar a ser como un jugador de elite. ¿Por qué? Porque la frustración es muy alta. Más que nada para los chicos que no llegan, que no logran avanzar etapas o no logran cumplir tal vez objetivos muy altos. Entonces, hay que trabajarlo a esto y desde muy pequeño. Pero bueno, un poquito más se está haciendo.

Las presiones en los deportistas

—¿Y cómo hace un jugador para trabajar en que no le afecten las presiones que tienen? Porque se juzga mucho a un jugador. Cuando hacen goles, ganan, todos los amamos y cuando erran, pasamos a la vereda opuesta totalmente. No hay punto medio con el fútbol.

Presión en los jugadores de fútbol Agustín Tubio/MDZ

—La presión no desaparece, nunca. Si yo te digo que mi objetivo es quitarle presión a un jugador, es imposible. Ya sea un jugador o un deportista de elite, nunca vamos a poder quitar la presión. ¿Por qué? Porque el jugador tiene presión interna propia que va creando desde su expectativa y la presión externa, que es la del público, la de la tribuna, la del cuerpo técnico, los entrenadores, los preparadores físicos, la familia también. Todo ese tipo de presión uno tiene que aprender a sobrellevarlo.

Entonces, hay que hacer mucho trabajo interno, mucho trabajo mental para aprender a ir sorteando esas instancias. Más presión, más equilibrio. O sea, no puedo pedirle nunca a un deportista quitar esa presión, pero sí mejorarla y trabajarla de manera adecuada. ¿Para qué? Para que ese impacto negativo que nos genera la presión con una descarga de cortisol, una descarga de adrenalina y un montón de sustancias químicas que son muy negativas para nuestro cuerpo, no juegue en contra. Porque si yo estoy con presión y esa presión me genera tal vez una distracción, ahí estoy con cierto riesgo para una lesión.

Entonces, tengo que estar muy enfocado y muy concentrado para no distraerme. Donde pierdo la atención, corro riesgo de bajar mi rendimiento deportivo, tener una lesión y después tardar en recuperarme.

Salud mental en jugadores de fútbol

—Y si un jugador necesita tratamiento psiquiátrico, ¿hoy en día lo puede hacer o tiene alguna consecuencia con el testeo antidoping?

—No, mirá, hoy en día esto lo hemos charlado bastante en el programa deportivo. El doping va a dar positivo ante ciertas sustancias. Los psicofármacos que hoy en día se pueden utilizar justamente son psicofármacos para el sueño, psicofármacos para la ansiedad y para regular el estado de ánimo. Y tranquilamente lo pueden utilizar sin ocasionar ningún tipo de problema, ni reducir el rendimiento deportivo, ni dar un doping positivo. De hecho, hay muchos jugadores que están bajo tratamiento. No se dice por una cuestión tal vez de prejuicio, un estigma social o tal vez todo ese fantasma que se crea alrededor de la psicofarmacología. Pero la realidad es que hoy en día se puede estar medicado y uno puede ser excelente de la misma manera que no estando.

—¿Y cómo se manifiesta en el rendimiento cuando un jugador tiene ansiedad?

—Cuando tiene ansiedad, va a estar muy distraído. El factor atencional es superimportante porque la persona ansiosa siempre está más adelante, no está en el momento. Entonces, corre riesgo de lesionarse, corre riesgo, obviamente, de equivocarse en las cuestiones de juego, no presta atención, tal vez, a las directivas técnicas. La posibilidad de cometer errores bajo niveles de ansiedad muy altos es fatal para un jugador. Por eso es algo que hay que tratar.

Eso es algo que hay que abordar en el momento, ya desde el entrenamiento, para que después, cuando se esté en el estadio de competición, pueda atravesar esa instancia. ¿Por qué? Porque una cosa es el entrenamiento y otra cosa es la parte competitiva. Yo puedo ser excelente como jugador en la parte de entrenamiento y mostrar una destreza impecable.

En la parte competitiva se juega también el rol de la presión externa, entonces el nivel de ansiedad se incrementa. Ahí también es donde yo evalúo en la parte competitiva cómo voy a afrontar esa situación. Y eso le pasa un montón. Uno dice: "¿Cómo si juega tan bien? Lo vemos acá y allá". Después, al momento de mostrar todo ese desempeño, no lo pueden realizar. Entonces, eso hay que trabajarlo porque produce mucho bloqueo. Bloqueo mental y ahí se te paralizan las piernas, por así decirlo.

—Esa era mi siguiente pregunta. Si hay casos donde el miedo a errar paraliza, por ejemplo, patear un penal, que es un momento decisivo.

—Totalmente, sí. Cuando el miedo no se trata de manera previa, cuando no trabajamos la parte mental, el manejo de la ansiedad, las técnicas de respiración. Ellos trabajan con muchas técnicas. Se utilizan muchas técnicas, que son técnicas de respiración, técnicas de visualización, técnicas de disociación de la realidad.

Vos en ese momento tenés que disociarte de la realidad, de la gente que te está viendo, de todo el mundo. Pensar y concentrarte solamente en la jugada que vas a hacer. Todo eso lo van trabajando previamente. ¿Por qué? Porque si aparece ese miedo, que es una cuestión más primitiva, más instintiva, todos ante cierta situación de estrés presentamos miedo. Entonces eso paraliza. Eso se trabaja previamente para que justamente no suceda.

—¿Y qué pasa emocionalmente después de una derrota fuerte o de una eliminación? Es como un duelo, ¿no?

—Sí, es un duelo. Mirá, en ese aspecto se trabaja mucho ver obviamente los errores. Se vuelve, se revisan los partidos, se ve dónde estuvieron los errores. Se revisa, obviamente, cómo se sintió cada uno en ese juego, cómo lo pueden trabajar, cuáles son las cosas que pueden mejorar.

Siempre tratar de evitar la frustración en demasiada medida, ¿no? La frustración excesiva. ¿Por qué? Porque si una persona vive constantemente frustrada ante determinados errores, ahí es donde se cae en la posibilidad de generar una depresión o algún estado de ánimo muy bajo que después, a nivel volitivo, a nivel de la capacidad de hacer, genere como cierta retracción.

Impacto emocional de las lesiones en deportistas

—¿Y qué pasa cuando hay una lesión que te deja afuera de algo por lo que te estuviste preparando mucho tiempo? ¿Cuál es el impacto que hay?

Impacto emocional en las lesiones deportivas Agustín Tubio/MDZ

—Muy negativo. O sea, si es una lesión que te inhabilita completamente, el abordaje es plenamente psicológico, obviamente. Es un abordaje que vas a tener que hacer acompañando a ese deportista porque hay muchísimos casos a nivel mundial que han generado unas depresiones tremendas. En muchos casos se han querido retirar también de su carrera.

Y sí, eso es algo que muchas veces genera algún tipo de tratamiento, no solamente de la lesión, sino psicofarmacológico. Si es una lesión que tal vez tiene posibilidad de recuperarse en determinado tiempo y volver a jugar, uno tiene que trabajar mucho en mantener ese equilibrio y ver más que nada el avance que vas haciendo en relación a esa lesión.

No pensar: "Yo de esto no me voy a recuperar o voy a recuperarme más tarde o, si me recupero, me recupero mal". ¿Por qué? Porque cuando estamos en estado de estrés, teniendo una lesión, se activan un montón de sustancias inflamatorias en nuestro cuerpo, y esas sustancias inflamatorias en estado, digamos, de una persona ansiosa, nerviosa, con estrés, generan que la lesión no se recupere de manera más rápida. Entonces, eso hay que trabajarlo un montón. Por eso es importante estar bien desde la parte mental hasta en una lesión.

Cómo viven los hinchas el Mundial

—Y hablamos de los jugadores. Ahora vamos a la parte de nosotros como hinchas. ¿Por qué lo vimos con tanta intensidad el fútbol y ahora puntualmente el Mundial?

—El fanatismo para la psiquiatría es una idea sobrevalorada. Una idea sobrevalorada sería como un estado de predelirio. Es como un estado delirante, pero no llega a ser delirante. ¿Por qué? Porque uno en el delirio pierde el juicio crítico de realidad. Obviamente, en el fanatismo no se logra perder, excepto que es un caso ya, digamos, a modo de delirante. Pero entramos como en ese estado que es de una fijación hacia una idea y donde uno le incorpora la carga afectiva. Eso sería el fanatismo. Es un estado de idea sobrevalorada. Afectividad más pensamiento.

—Y lo que tiene de bueno y malo también en el Mundial es que todos los argentinos nos unimos y tenemos como un mismo sentimiento. Podemos tener todos una expectativa o una frustración a nivel general. ¿Cómo se vive eso en la sociedad?

—Yo creo que es algo positivo en la sociedad. Siempre veo los mundiales como un estado de felicidad, un estado de plenitud. Es un momento donde uno comparte. Compartís en situaciones de trabajo, compartís con amigos. Vas generando una expectativa linda. Yo lo veo como algo positivo. El fútbol es algo muy popular en el mundo. Bueno, en nuestro país ni qué hablar. Entonces, socialmente lo veo positivo.

El efecto de las redes sociales en deportistas

—¿Sentís que las redes sociales potencian también esas emociones?

—Totalmente. Las redes sociales pueden generar un impacto positivo o un impacto negativo. Siendo hoy deportista de élite, también son un factor crucial las redes sociales. ¿Por qué? De la misma manera que te posiciona en un estado de superioridad, en un estado de excelencia, de la misma manera que te hace caer de manera negativa. Entonces, es como que tiene esas dos caras. Hay que saber llevarlo. Y no es fácil para el deportista de élite.

—Sí, también qué pasa cuando reciben mucho hate, como se le dice ahora, por redes sociales. Muchos futbolistas, por lo general, sacan los comentarios para que no sigan recibiendo esos insultos.

—Sí, exacto. Hoy en día, la gran mayoría se asesora en relación a eso. Para quitar todo tipo de comentarios. Porque algunas personas están acostumbradas y lo pueden trabajar de buena manera. Pero hay personas que esa evaluación negativa les juega muy en contra. Y eso después condiciona la conducta. Entonces, hay que saberlo manejar.

Tengamos en cuenta que antes, en las concentraciones, no había celulares, no había dispositivos digitales. Hoy en día, es imposible quitarle el celular a un jugador en una concentración. Lo tiene. Entonces, si vos ves algo negativo y eso te va a condicionar después al momento del juego, hay que saber manejarlo. Pero tienen ahí los técnicos algunas cuestiones en relación al manejo que están buenas.

—¿Y qué pasa cuando a un hincha le afecta lo que pasa con el fútbol de manera prolongada? Que no es que se enoja solamente en el momento del partido, sino que está toda la semana pensando en cómo perdieron ese partido.

—Tengo pacientes así. Es porque su carga afectiva se posicionó en esa idea, en ese punto rígido de la idea. Entonces, va generando síntomas depresivos. Que no necesariamente es una depresión. Pero son síntomas de estado de ánimo bajo, que hay que tratarlos y hay que abordarlos. Pero sí, eso existe.

—Para ir finalizando, ¿qué mensaje nos podés dejar a todos, tanto a los jugadores como a nosotros como hinchas, para disfrutar el Mundial que se viene?

—Creo que el mismo mensaje. Que el jugador disfrute de lo que está haciendo. Así como los deportistas que tal vez no llegan a esa instancia y que sueñan con poder hacerlo. Que disfruten siempre. El momento en el que están, que siguen teniendo expectativas y objetivos, pero que disfruten el momento. Y como hinchas, ser un poco menos incisivos a la hora de la exigencia y disfrutar un poco más también.