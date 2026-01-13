Depresión: una enfermedad frecuente, prevenible y tratable

Cada 13 de enero es el día de la depresión con el fin de visibilizar esta patología, reduciendo los estigmas y el impacto social que ocasiona a nivel mundial.

La depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por presentar sintomatología de larga duración( mayor a 2 semanas) donde la persona puede cursar con síntomas tales como: disminución del interés o placer por hacer las cosas, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, cambios en el apetito con pérdida o aumento de peso, insomnio o hipersonnia y notable disminución en la capacidad de pensar y tomar decisiones asociadas a fallas en la atención y fallas de memoria en estadios avanzados.

¿Cómo darnos cuenta que una persona se encuentra en depresión? Los cambios en la conducta, la forma de pensar, el aislamiento social y las ideas suicidas son síntomas de alerta a tener en cuenta si lo observamos en alguna persona del entorno.

depresiones Los cambios en la conducta, la forma de pensar, el aislamiento social y las ideas suicidas son síntomas de alerta. Archivo. Estadísticas sobre la depresión Se estima que alrededor de 350 millones de personas en el mundo padecen de depresión siendo uno de los trastornos mentales más frecuentes de atención médica. Afecta mayormente a mujeres que hombres (6.9% en mujeres/ 4.6% hombres) según OMS. La depresión representa una de las principales causas de discapacidad en el mundo provocando dificultad para vincularse, sostener un trabajo, estudiar y vivir de manera autosuficiente.

En Argentina alrededor del 30% de los adultos padeció algún trastorno mental y entre ellos los más frecuentes son ansiedad y depresión. Es importante destacar que un gran porcentaje de la población no accede a diagnóstico y tratamientos de salud mental debido a los altos costos de los tratamientos, vulnerabilidades sociales y escaso recurso psíquico para observar la realidad en la que se encuentran.

Tengamos en cuenta que la depresión es una enfermedad prevenible y tratable si se detecta a tiempo. Para enfrentarla, es fundamental contar con políticas públicas que garanticen atención en salud mental facilitando el acceso a los profesionales, promoviendo acciones informativas para reducir el estigma. Se debe buscar ayuda cuando los síntomas persisten en el tiempo y estos interfieren con la vida diaria generando incapacidad psíquica y física en la persona. Es un compromiso de todos poder hablar de esta patología y visibilizar los síntomas tan diferentes que pueden tener las personas en general ya que actualmente la falta de tolerancia a la frustración en los jóvenes, el consumo de sustancias y el estilo de vida, son factores que impulsan la aparición de esta enfermedad.