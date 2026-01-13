A dos semanas de la desaparición de Rita, ¿qué va a pasar con la búsqueda?

En distintas jornadas, se han desplegado operativos de búsqueda en distintas partes de la provincia. Hasta el momento, todos sin éxito. “Hemos realizado durante los últimos días con distintas instituciones de bomberos, rescatistas y gente del Cuartel Central de la Policía de Mendoza un rastrillaje bastante exhaustivo del canal Cacique Guaymallén y la zona desde la calle San Martín hacia abajo”, explicó a MDZ Radio , el jefe de bombero de Las Heras, Roberto Peña.

“Lamentablemente hasta ahora los resultados son negativos. A nosotros nos tocó Las Heras todo el día sábado. Estuvimos en el rastrillaje y se llegó prácticamente a la altura de Lavalle junto con otras instituciones y tuvimos resultados negativos”, añadió Peña.

Según los especialistas, es muy probable que Rita haya muerto el día que fue arrastrada por la creciente, es decir, el mismo 30 de diciembre. Todo indica que el cuerpo está enterrado en alguno de los remansos del canal Cacique Guaymallén y que deberán esperar a que pase la temporada de lluvias y crecientes para que el cuerpo flote.

“No sabemos cuál va a ser la decisión de la Justicia, si se va a seguir con el rastrillaje esta semana con la gente del Ministerio de Seguridad o si se va a dar por concluida la búsqueda, ya que lleva más de 10 días de búsqueda intensa con resultados negativos”, dijo Peña.

“Por lo general, en estos casos se espera un tiempo y al haber resultados negativos lamentablemente se cesa en la búsqueda y se da como persona desaparecida. Ahora estamos esperando si la jueza o el fiscal a cargo de la causa dan una nueva orden de rastrillaje o que si dan la búsqueda por concluida”, cerró.

Zanjón de los Ciruelos, Rita, mujer en situación de calle Milagros Lostes - MDZ

Vida en la calle y muerte

Rita vivía en el cauce del Zanjón de los Ciruelos, justo en el límite entre la Sexta Sección de la Ciudad de Mendoza y Las Heras, ya que vivía bajo un puente de la calle Paso de Los Andes.

Bajo el refugio del sol y las lluvias, Rita se había armado una especie de casa con sábanas y plásticos. Tenía ollas, un colchón, bidones con agua, un escobillón y una mochila con las que salía todos los días a barrer veredas para ganar algo de dinero.

De acuerdo con testigos, vivía junto a su pareja, un hombre llamado Juan, que ayer fue imputado por asesinar a su madrastra en Las Heras.

rita brasilera arrastrada zanjon de los ciruelos (2) La casa de Rita en el Zanjón de los Ciruelos. Alf Ponce Mercado / MDZ

El 30 de diciembre, cerca de las 15 entraron varios llamados a la línea de emergencias 911 dando aviso sobre una mujer arrastrada por la creciente en el Zanjón de los Ciruelos. Algunos habían intentado ayudarlas sin éxito.

En la primera búsqueda intervinieron efectivos policiales, bomberos y personal de la Guardia Urbana Municipal (GUM). También se apoyaron en el trabajo de los drones policiales para intentar dar con la mujer.

Parte del procedimiento se centró en el límite entre Las Heras y Guaymallén, cerca del Camping El Pinar, donde convergen el Zanjón de los Ciruelos y el Cacique Guaymallén. En tanto, se solicitó colaboración a los Bomberos Voluntarios de Lavalle, ya que la corriente del cauce continúa hacia ese sector del norte mendocino.

Sin embargo, pasadas las 20 del martes, la búsqueda se dio por finalizada durante esa jornada y se retomó a lo largo de dos semanas sin resultados positivos.