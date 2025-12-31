Por cielo y tierra: cómo sigue la búsqueda de Rita, la brasileña que arrastró el Zanjón de los Ciruelos

De acuerdo con fuentes allegadas al operativo, alrededor de las 8.30 los rescatistas se dirigieron hacia la zona de calles Ingeniero Cipolletti y Bolivia , cerca del lugar donde pernoctaba Rita , la mujer desaparecida, y donde fue vista por última vez mientras se la llevaba la furiosa corriente del cauce aluvional .

Desde allí, los efectivos iban a recorrer de forma terrestre y aérea el trazo del Zanjón de los Ciruelos , hasta la ruta 34 , donde converge con el canal Cacique Guaymallén . Para eso, se sumó a las tareas personal de la División VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados) y del Cuerpo de Aviación Policial ( CAP ), a bordo del Halcón I .

Pasadas las 13 de este miércoles, la mujer todavía no había sido localizada y, de acuerdo con la información a la que accedió MDZ , las labores iban a continuar a lo largo de toda la jornada, hasta horas antes de la Nochevieja y los festejos por el Año Nuevo .

La mujer que, hasta la tarde de este miércoles, no había sido formalmente identificada, era conocida como Rita por los vecinos del límite entre la Sexta Sección de la Ciudad de Mendoza y Las Heras , ya que vivía bajo un puente de calle Paso de Los Andes .

En ese lugar, pasaba sus días porque se encontraba en situación de calle. Contaba con un colchón, algunas mantas, ollas y demás pertenencias. Por lo general, solía barrera veredas y hacer algunas changas para los vecinos de la zona, para ganarse algún dinero que le sirviera para sobrevivir en las calles mendocinas.

rita brasilera arrastrada zanjon de los ciruelos Alf Ponce Mercado / MDZ

De acuerdo con testigos, vivía junto a su pareja, un hombre llamado Juan, quien no se encontraba en el lugar cuando la mujer fue sorprendida por la creciente y arrastrada por la fuerte corriente del Zanjón de Los Ciruelos.

Sorpresiva crecida y desaparición de la mujer

Todo comenzó cerca de las 15 cuando varios llamados a la línea de emergencias 911 dieron aviso sobre una mujer que fue vista siendo llevada por el flujo del citado cauce aluvional, cuyas aguas crecieron en las últimas horas por las abundantes lluvias en alta montaña.

Al parecer, la víctima fue sorprendida por la crecida del canal y terminó siendo arrastrada por la corriente, a la altura del puente donde solía pernoctar.

Frente a eso, se desplazaron efectivos policiales, bomberos y personal de la Guardia Urbana Municipal (GUM), así como también drones policiales para intentar dar con la víctima.

búsqueda cuerpos zanjón de los ciruelos bomberos guardia urbana municipal las heras-15 Personal de Bomberos y el GUM durante las tareas de búsqueda del martes. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Parte del procedimiento se centró en el límite entre Las Heras y Guaymallén, cerca del Camping El Pinar, donde convergen el Zanjón de los Ciruelos y el Cacique Guaymallén.

En tanto, se solicitó colaboración a los Bomberos Voluntarios de Lavalle, ya que la corriente del cauce continúa hacia ese sector del norte mendocino.

Sin embargo, pasadas las 20 del martes, la búsqueda se dio por finalizada durante esa jornada y se retomó este miércoles, volviendo a recorrer toda la zona que atraviesa el cauce aluvional.