Tragedia: un micro del Servicio Penitenciario chocó contra una camioneta y murieron dos personas

El colectivo trasladaba empleados del Servicio Penitenciario y chocó contra una camioneta Fiat Toro. El impacto dejó al menos dos muertos y varios heridos.

Un trágico episodio tuvo lugar en la autopista Rosario–Santa Fe, donde un micro del Servicio Penitenciario chocó contra una camioneta. Producto del impacto, al menos dos personas murieron y varias resultaron heridas. Los heridos fueron trasladados a un hospital.

El hecho ocurrió este martes por la mañana, en el kilómetro 45 de la autopista, en la mano que va hacia la ciudad de Santa Fe, a la altura de Oliveros. Allí, un micro de larga distancia, de la empresa Laguna Paiva, que trasladaba empleados del Servicio Penitenciario chocó contra una camioneta Fiat Toro blanca.

santa fe choque camioneta X - @Hechosanderecho Producto del impacto, la camioneta quedó completamente destruida y volcada. Por otro lado, el colectivo terminó desplazado hacia la zona externa de la autopista.

Según las primeras informaciones, las víctimas fatales y los heridos de gravedad serían ocupantes de la camioneta. Los heridos fueron trasladados al hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo, donde recibieron atención médica. Los agentes del Servicio Penitenciario no presentaban lesiones graves, más allá de algunos golpes o raspones.