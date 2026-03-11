Pool party y tiroteo: quién era el delincuente que murió producto del enfrentamiento con la Policía
El sospechoso murió tras enfrentarse a tiros con efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD). Tenía antecedentes penales y una orden de captura.
Un violento y trágico episodio tuvo lugar en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. La Policía allanó un domicilio donde se estaba realizando un pool party y se enfrentó a tiros con una banda de delincuentes que está acusada de robar autos para usarlos en entraderas.
Producto del enfrentamiento, uno de los delincuentes fue herido en la cabeza y murió en el hospital. El resto de los sospechosos fueron detenidos e imputados por asociación ilícita, robo agravado con armas de fuego y encubrimiento. A su vez, incautaron armas de fuego y elementos de interés para la causa.
Quién era el delincuente que murió producto del enfrentamiento
Se trata de Diego Ezequiel López, un joven de 23 años que tenía antecedentes penales y una orden de captura vigente desde septiembre de 2022. Por un lado, en su prontuario figuranban causas por infracción a la Ley 23.737 de drogas, robo agravado por el uso de arma de fuego, cometido en poblado y en banda, y tenencia ilegal de arma.
Según trascendió, estuvo detenido en la Unidad Penal 45 de Melchor Romero y quedó libre en 2023. Luego, en 2024 volvió a ser capturado durante allanamientos en Malvinas Argentinas y Adrogué.
Así fue el violento enfrentamiento
El hecho ocurrió el martes, en una casa quinta, ubicada en la localidad de 9 de Abril. Allí, mientras se realizaba una pool party, efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) allanaron el domicilio.
Video: la Policía allanó una casa y se enfrentó a tiros con una banda de delincuentes
Al notar la presencia de las fuerzas de seguridad, un grupo de sospechosos intentó resistir el ingreso abriendo fuego contra el personal policial. En medio del intercambio de disparos y el intento de fuga de algunos implicados, los efectivos lograron repeler la agresión.
López fue uno de los que se enfrentó a tiros con la Policía. Sin embargo, resultó herido y murió en el hospital.