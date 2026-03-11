Pool party y tiroteo: quién era el delincuente que murió producto del enfrentamiento con la Policía

El sospechoso murió tras enfrentarse a tiros con efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD). Tenía antecedentes penales y una orden de captura.

Un violento y trágico episodio tuvo lugar en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. La Policía allanó un domicilio donde se estaba realizando un pool party y se enfrentó a tiros con una banda de delincuentes que está acusada de robar autos para usarlos en entraderas.

Producto del enfrentamiento, uno de los delincuentes fue herido en la cabeza y murió en el hospital. El resto de los sospechosos fueron detenidos e imputados por asociación ilícita, robo agravado con armas de fuego y encubrimiento. A su vez, incautaron armas de fuego y elementos de interés para la causa.

Quién era el delincuente que murió producto del enfrentamiento Se trata de Diego Ezequiel López, un joven de 23 años que tenía antecedentes penales y una orden de captura vigente desde septiembre de 2022. Por un lado, en su prontuario figuranban causas por infracción a la Ley 23.737 de drogas, robo agravado por el uso de arma de fuego, cometido en poblado y en banda, y tenencia ilegal de arma.

Según trascendió, estuvo detenido en la Unidad Penal 45 de Melchor Romero y quedó libre en 2023. Luego, en 2024 volvió a ser capturado durante allanamientos en Malvinas Argentinas y Adrogué.

Así fue el violento enfrentamiento El hecho ocurrió el martes, en una casa quinta, ubicada en la localidad de 9 de Abril. Allí, mientras se realizaba una pool party, efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) allanaron el domicilio.