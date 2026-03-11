Robaron en una heladería, los siguieron por las cámaras de seguridad y atraparon a un sospechoso

El sospechoso de un robo a una heladería fue detenido la madrugada de este martes en Las Heras . Fue mediante un seguimiento con cámaras de seguridad , que el malviviente cayó en las garras policiales. En tanto, dos cómplices lograron darse a la fuga.

La información señala que todo comenzó alrededor de las 5 cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre sujetos que, con claro objetivo de robo, rompieron las rejas y una vidriera en una sucursal de Grido ubicada en una esquina del cruce de avenida San Martín y calle Pascual Segura .

De acuerdo con el testigo que dio aviso a las autoridades, los autores se movilizaban a bordo de un Volskwagen Fox gris, el cual se dio a la fuga por calle 25 de Mayo .

El vehículo, en el cual iban a bordo tres sospechosos, fue detectado rápidamente por personal de Cámaras mientras circulaba por calle Olascoaga , motivo por el desplazó hacia ese sector a una movilidad de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ).

Los efectivos dieron con el mencionado rodado en esa arteria y se inició una breve persecución . Acto seguido, sobre calle Ortiz , dos de los sujetos descendieron y uno de ellos fue aprehendido en el lugar.

Por su parte, al mismo tiempo, el otro individuo que quedó a pie escapó por calle Corrientes; mientras que el conductor del VW Fox se perdió de vista por Olascoaga, relataron las fuentes policiales.

Así las cosas, el sospechoso detenido fue identificado como Nicolás Cristian Zárate Lamas (34), quien contaba con antecedentes policiales por hurto simple en grado de tentativa (dos hechos), daño simple, amenazas y robo agravado, detalla la información oficial.

FotoJet (1) El daño que produjeron los malvivientes en la heladería de avenida San Martín. Gentileza.

En tanto, al tomar contacto con el encargado del local, se constató que los sujetos robaron 10.000 pesos de la caja registradora y un dispositivo de cobro electrónico, agrega.

Debido a eso, desde la Oficina Fiscal Las Heras N°1 se dispuso el traslado de Zárate Lamas a la Subcomisaría Iriarte, donde quedó alojado a la espera de que se resuelva su situación procesal.