Otro golpe armado a un comercio a plena luz del día en Mendoza: asaltaron una conocida tienda de bebidas

Delincuentes perpetraron un nuevo golpe armado la tarde del martes en un comercio de Mendoza . En esta ocasión, el blanco de la inseguridad fue una conocida tienda de bebidas alcohólicas de Godoy Cruz , donde ladrones irrumpieron para alzarse con la recaudación y el sueldo de un empleado. Horas antes, hubo otro asalto similar en una joyería de Ciudad .

Fuentes policiales detallaron a MDZ que el atraco se produjo pasadas las 19.30 cuando dos sujetos ingresaron armados y con sus rostros parcialmente cubiertos con una tela a la franquicia Central de Bebidas de calles Rivadavia y Beltrán.

De acuerdo con la descripción que realizó el empleado, de 20 años, quien fue amenazado a punta de arma de fuego , uno de los autores vestía remera negra, pantalón Adidas negro y una gorra de Boca Juniors ; mientras que el otro malviviente tenía puesta una campera azul del conjunto xeneize, gorra negra y un jean azul claro.

Lo cierto es que los maleantes lograron sustraer con 800.000 pesos del sueldo que acababa de cobrar la víctima y $120.000 de la caja registradora. Asimismo, se llevaron dos vinos, una botella de whisky y un celular Samsung A23 , una billetera con tarjetas y documentación y las llaves del local, detalla la información.

Pero eso no fue todo, ya que en medio del asalto entró al local un cliente, quien también terminó siendo abordado por los delincuentes y le robaron su billetera.

La investigación y el video que compromete a los autores

Embed - Asalto Central de Bebidas Los trabajos policiales en la escena del hecho.

Más allá de eso, la presencia de esa víctima podría ser clave para la investigación, puesto que declaró haber visto a los ladrones darse a la fuga en un Fiat Palio plateado. Aparentemente, en ese vehículo los esperaba un tercer integrante de la banda, con quien escaparon a toda velocidad.

Posteriormente, las autoridades tomaron conocimiento de la situación y se desplazó a personal uniformado de la jurisdicción, así como también a detectives de la Unidad Investigativa Departamental Godoy Cruz (UID) y peritos de la Policía Científica.

De los trabajos en la escena surgió que las cámaras de seguridad del local captaron el accionar de los asaltantes. El análisis de esas imágenes, a las que tuvo acceso este portal, serán claves para identificar a los dos autores del hecho de inseguridad.

Otro asalto en un concurrido sector del Gran Mendoza

Embed - Asalto Joyería Prestige

Horas antes del atraco en Godoy Cruz, un caso con ciertas similitudes tuvo lugar en una joyería del centro mendocino. En ese hecho, los ladrones también actuaron armados, con los rostros cubiertos y huyeron a bordo de un vehículo que los esperaba a pocos metros de la escena.

Fue alrededor de las 8.30 cuando tres sujetos irrumpieron en la Joyería - Relojería Prestige, ubicado en avenida San Martín, entre calles San Luis y Entre Ríos.

Allí, los maleantes robaron alhajas por un valor que superó los 5.000.000 de pesos y escaparon en una camioneta Fiat Toro que estaba estacionada sobre calle Entre Ríos, la cual era conducida por un cuarto individuo.

En ese episodio, los autores también quedaron grabados por cámaras de seguridad, material fílmico que es analizada para avanzar en la investigación.

Ambos casos quedaron bajo la órbita del fiscal de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores Oscar Malla, quien se encontraba a la espera de que se incorporen diferentes informes en ambos expedientes.