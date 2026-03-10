Dramático rescate en el Cañón del Atuel: dos jóvenes fueron auxiliados tras quedar varados en un acantilado

Uno de los jóvenes cayó al fondo del cañón y el otro quedó suspendido a unos 25 metros de altura, sin posibilidad de subir ni descender.

El operativo se desplegó en la zona conocida como Garganta del Diablo.

Un operativo de rescate se desplegó durante la tarde del lunes en la zona del Cañón del Atuel, en San Rafael, luego de que dos jóvenes quedaran atrapados mientras realizaban un descenso con sogas en un sector de acantilados.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:09 en la Ruta 180, en el sector conocido como Garganta del Diablo, en El Nihuil. El alerta se activó tras un llamado al 911 en el que una persona informó haber escuchado a un individuo pidiendo ayuda desde un sector del cañón, aunque sin lograr visualizarlo.

rescaate Rescataron a dos jóvenes que quedaron atrapados en un acantilado del Cañón del Atuel. Prensa Ministerio de Seguridad A partir de esa comunicación, personal policial se desplazó hasta el lugar y constató que dos jóvenes que practicaban descenso con sogas habían sufrido un accidente: uno de ellos cayó al fondo del cañón, mientras el otro quedó suspendido a unos 25 metros de altura, sin posibilidad de ascender ni descender.

Un amplio operativo para rescatar a las víctimas Ante la complejidad del escenario, se montó un operativo conjunto en el que participaron efectivos de rescate, la Unidad VANT, Policía Rural y personal de la Subcomisaría Rama Caída. Además, uniformados del Destacamento El Nihuil resguardaron el sector para evitar nuevos accidentes durante el procedimiento.

Tras un intenso trabajo, los rescatistas lograron extraer primero del cañón a un joven de 19 años, quien relató que ambos habían iniciado el descenso alrededor de las 16. El joven fue asistido por personal de un centro de salud y posteriormente trasladado a un hospital para realizar controles médicos.