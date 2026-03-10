Preventores de Ciudad rescataron a un bebé encerrado en un auto tras romper el vidrio

El hecho ocurrió este lunes. La madre aseguró que el cierre centralizado se accionó accidentalmente y entró en una crisis nerviosa. Tuvo que ser asistida. El menor se encuentra en perfecto estado.

Un bebé de cinco meses que había quedado encerrado dentro de un automóvil en Ciudad fue rescatado por personal del cuerpo de Preventores de esa municipalidad, luego de varios llamados efectuados por los vecinos de la zona alertando la situación. El menor fue liberado y se encuentra en óptimo estado de salud.

El hecho se produjo este lunes por la tarde en el barrio Soberanía. Los vecinos que advirtieron la situación alertaron a las autoridades por intermedio del sistema Ojos en Alerta. Los preventores intervinientes se encontraban patrullando en el barrio Soberanía, recibieron el alerta y también escucharon gritos de auxilio provenientes de un domicilio cercano. Acudieron al lugar.

image Al arribar, constataron que una mujer se encontraba en estado de crisis nerviosa y con un fuerte ataque de pánico, manifestando que su vehículo se había cerrado accidentalmente con su hijo de 5 meses en el interior.

De inmediato, los preventores brindaron contención a la mujer y mantuvieron el cuidado del menor bajo supervisión mientras realizaban maniobras para intentar abrir el vehículo. Al lugar también llegó un familiar de la madre del bebé para colaborar con su asistencia y contención.

Tras aplicar diferentes métodos sin éxito y priorizando la seguridad del bebé, se solicitó autorización a los familiares para dañar el vidrio del acompañante. De esta manera, se logró accionar el seguro centralizado y abrir el vehículo.