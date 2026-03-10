Filmaron a una mechera embarazada que robó acompañada de su hijito: tuvo que devolver lo sustraído

Ocurrió en calle 9 de Julio de la Ciudad de Mendoza. Los dueños denunciaron el robo en Ojos en Alerta y la mechera tuvo que devolver lo sustraído.

El instante en que la sindicada mechera sustrae el maquillaje en el comercio de Ciudad.

Una mujer que cursaba en embarazo de 37 semanas quedó comprometida el último fin de semana por el robo en un comercio del centro mendocino. La sindicada mechera quedó filmada por una cámara de seguridad del lugar. Ante la intervención policial, tuvo que devolver la mercadería sustraída.

Fuentes policiales revelaron que el ilícito se registró pasadas las 11.30 del viernes cuando una mujer embarazada ingresó al local ModaShop, localizado en calle 9 de Julio 851 de la Ciudad de Mendoza, acompañado por su hijito menor de edad.

Su presencia llamó la atención de los propietarios, ya que estuvo algunos minutos dentro del comercio y se retiró sin comprar ningún producto. Por eso, revisaron el registro de las cámaras de seguridad y descubrieron que sustrajo algunos productos que sacó de una de las góndolas.

El video del robo Embed - Robo Mechera Embarazada En ese video al que tuvo acceso MDZ, se observa a la mujer, quien toma una base de maquillaje y un rubor iluminador. Acto seguido, mira hacia el sector donde se encontraban los dueños del comercio y, al notar que no la estaban observando, introduce esos productos a su bolso.

Una vez constatado el hurto, las víctimas dieron aviso a las autoridades a través del programa Ojos en Alerta y también advirtieron a un grupo de negocios vecinos de calle 9 de Julio. Así, supieron que el auto en el que se movilizaba la mujer continuaba estacionado a pocos metros del local.