Le redujeron la pena a un inmigrante cubano que disparó tres veces en plena Plaza Constitución

Un ciudadano de nacionalidad cubana, radicado en la Argentina desde 2018, fue condenado por una serie de delitos cometidos entre 2022 y 2023, entre ellos disparar en repetidas ocaciones en plena Plaza Constitución. Se trata de Julio Cesar Noda Abreu (50), quien este lunes recibió una reducción de su pena por los jueces de la Cámara Nacional de Casación.

Los magistrados Pablo Jantus y Alberto Huarte Petite votaron a favor de anular la condena original, de cuatro años y dos meses de prisión efectiva, dictada por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 9. Por su parte, el tercer miembro de la Cámara, Gustavo Bruzzone, se abstuvo a votar.

La saga delictiva que terminó con la condena de Julio César Noda Abreu se compone de una serie de ataques. El tribunal unificó diversos hechos ocurridos entre 2022 y 2023 para fijar su pena definitiva.

De estos, el hecho más grave ocurrió la madrugada del 2 de abril de 2023, en la Estación Plaza Constitución . Allí, mientras un hombre realizaba una compra en un kiosco, Noda Abreu se le acercó y, tras una breve discusión, extrajo una pistola calibre .25 que llevaba oculta en la cintura. El sujeto disparó tres veces contra la víctima, quien logró huir ileso.

Con la llegada de la policía, intentó escapar por la calle Lima. Durante su huida, Noda Abreu amagó a disparar contra los oficiales, intentando amedrentarlos para que desistieran de la persecución. Sin embargo, fue detenido poco después de descartar su arma.

Por este caso fue imputado por abuso de arma, resistencia a la autoridad agravada y portación ilegal de arma de fuego. A este historial se le sumó, además, una condena previa dictada ese mismo mes por hurto simple en grado de tentativa.

Los antecedentes de violencia del condenado ya habían quedado registrados en 2022 en perjuicio de su entonces pareja. En mayo de ese año, dentro de su domicilio, Noda Abreu agredió a la mujer causándole lesiones leves en la muñeca izquierda al quemarla con una plancha.

Meses después, el 7 de octubre de 2022, el nivel de hostilidad se trasladó a la vía pública cuando el agresor interceptó a su pareja en un colectivo que se dirigía a la localidad de Junín, la tironeó violentamente del brazo para obligarla a bajar y la amenazó de muerte.

Por estos hechos, la justicia lo declaró culpable de lesiones leves doblemente agravadas (por el vínculo y por violencia de género) y amenazas coactivas.

El porqué de la reducción de pena

El fallo de Casación redujo la pena del cubano a tres años y diez meses. Para tomar esta decisión, los magistrados se basaron en varios puntos sobre la situación del condenado.

Sobre esto subrayaron que Noda Abreu logró insertarse adecuadamente en el país desde su llegada, trabajando en varios lugares de forma regular, que no presentó dependencia a estupefacientes o tendencia al consumo y, por ultimo, la falta de antecedentes en su país de origen. Al no tomar en cuenta estos factores atenuantes, los magistrados determinaron que el fallo previo fue arbitrario.

Además, se subrayaron errores técnicos y falta de fundamentación en la forma en la que el tribunal llegó a la pena aplicada. Así las cosas, el condenado, recluido en la Colonia Penal de Viedma (Río Negro), saldrá en libertad en tan solo 10 meses, ya que desde su detención ya cumplió tres años de su condena.