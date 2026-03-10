Sonríe el hombre que estafó a Aerolíneas Argentinas por casi medio millón de dólares: le concedieron la domiciliaria

Unos días atrás, personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina ( PFA ) arrestó en el partido bonaerense de Tres de Febrero a un hombre acusado de haber estafado a Aerolíneas Argentinas por casi medio millón de dólares. Se trata de Juan Ignacio Veltri .

Fuentes cercanas al caso le confirmaron a MDZ que la defensa de Veltri había solicitado el arresto domiciliario. Este pedido fue concedido por el juzgado. Se espera que en los próximos días, el juez federal Sebastián Casanello defina la situación procesal del implicado.

Todo comenzó a partir de una denuncia que presentó la aerolínea sobre una supuesta alteración sistemática del sistema informático del programa “Aerolíneas Plus”. Al acusado se le atribuye la adquisición fraudulenta de 16.595.000 millas, lo que habría generado un perjuicio estimado en aproximadamente 493.800 dólares. Mientras que el monto abonado habría sido 205.680 pesos. Entre los destinos más frecuentes vinculados al uso de las millas figuran Cancún, Ezeiza, Madrid y Roma.

A medida que las pesquisas se fueron intensificando, los funcionarios policiales localizaron un inmueble correspondiente al principal investigado. Por lo tanto, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7 a cargo del Dr. Sebastián Norberto Casanello, ordenó el allanamiento de dicho inmueble.

Durante el procedimiento, desarrollado sobre la calle Pedro Elizalde de la localidad de Ciudadela, se materializó la captura de Veltri . Además, se secuestraron dos notebooks, dos teléfonos celulares y discos rígidos, entre otros elementos de interés para la causa. El detenido quedó, junto a los materiales decomisados, a disposición del magistrado interventor en el marco del hecho caratulado como “Defraudación contra la Administración Pública”.

Quién es Juan Ignacio Veltri

Se trata de un ingeniero de software. “Soy una persona muy comprometida con la tarea a realizar, siempre doy el máximo y busco la perfección en mis entregas. Me considero autodidacta y una persona que absorbe muy rápido el conocimiento”, dice su presentación en LinkedIn.

estafa Aerolíneas detenido Instagram - @juanii.veltri

Se desempeña como Sr. Software Engineer en la empresa de ciberseguridad Strike y tiene formación académica en la UADE.

¿Hay más involucrados?

En la misma causa, 50 personas son investigadas por su eventual participación en la maniobra, ya sea como coautores, partícipes o beneficiarios de las millas presuntamente obtenidas de forma fraudulenta. La Justicia busca determinar si se trata de una estructura organizada y si hay más personas involucradas.