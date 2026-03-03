Un influencer fue detenido por estafar a Aerolíneas Argentinas por casi medio millón de dólares

La maniobra habría consistido en alterar el sistema del programa “Aerolíneas Plus” para comprar millas a valores irrisorios y generar un perjuicio cercano a los 500 mil dólares.

Este martes, la Justicia ordenó un allanamiento que culminó con la detención de un influencer que está acusado de haber estafado a Aerolíneas Argentinas por casi medio millón de pesos. Además, hay otras 50 personas investigadas por su eventual participación en la maniobra.

Todo comenzó a partir de una denuncia que presentó la aerolínea sobre una supuesta alteración sistemática del sistema informático del programa “Aerolíneas Plus”. La maniobra habría consistido en modificar parámetros técnicos del sistema de compra de millas para adquirirlas a precios más bajos.

El acusado fue identificado como Juan Ignacio Veltri, a quien se le atribuye la adquisición fraudulenta de 16.595.000 millas, lo que habría generado un perjuicio estimado en aproximadamente 493.800 dólares. Mientras que el monto abonado habría sido 205.680 pesos.

50 personas investigadas En la misma causa, 50 personas son investigadas por su eventual participación en la maniobra, ya sea como coautores, partícipes o beneficiarios de las millas presuntamente obtenidas de forma fraudulenta.