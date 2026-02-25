Aerolíneas Argentinas registró superávit en 2025 y logró una increíble marca después de casi 20 años

La compañía obtuvo un resultado positivo de USD 112,7 millones, redujo su deuda 41% y no requirió transferencias del Estado por primera vez desde 2008.

Aerolíneas Argentinas cerró 2025 con un superávit operativo de 112,7 millones de dólares. Es el segundo año consecutivo con resultado positivo y el primero desde su reestatización en 2008 sin recibir aportes del Estado.

El resultado marca un punto de inflexión si se tiene en cuenta que, la empresa había requerido asistencia financiera del Estado en forma sostenida.

Sin transferencias estatales desde 2008 Por primera vez desde que volvió a manos públicas, Aerolíneas Argentinas no recibió ningún peso del Estado nacional durante el período analizado. Hasta la llegada del actual gobierno, la compañía implicó para el país transferencias directas superiores a los 8.000 millones de dólares, de acuerdo con los datos consignados.

La ausencia de aportes estatales durante 2025 representa, en ese marco, un cambio significativo en su esquema de financiamiento y funcionamiento operativo.