Comprensión y Fluidez Lectora: Mendoza mostró mejoras y redujo los niveles críticos

La provincia de Mendoza registró mejoras en comprensión y fluidez lectora , según los resultados de la primera medición de 2026. Los datos fueron difundidos por el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar , quien señaló que en algunos casos alcanzan hasta 33 puntos porcentuales respecto a 2025.

Leer mejor es importante. Comprender lo que se lee, todavía más. Los resultados de la primera medición 2026 muestran avances muy significativos en comprensión lectora en Mendoza, especialmente en interpretación y obtención de información, con mejoras que en algunos casos… pic.twitter.com/4JMjpD7BGi

"Los resultados de la primera medición 2026 muestran avances muy significativos en comprensión lectora en Mendoza, especialmente en interpretación y obtención de información, con mejoras que en algunos casos alcanzan hasta 33 puntos porcentuales respecto de 2025", destacó en su cuenta de X.

Los datos muestran avances especialmente marcados en comprensión lectora de tercer grado . En la categoría "obtención de información", el porcentaje de estudiantes con desempeño satisfactorio pasó del 64% en 2025 al 85% en 2026, lo que representa un incremento de 21 puntos porcentuales. En tanto, en "interpretación" el crecimiento fue aún mayor: subió del 28% al 61%, una mejora de 33 puntos porcentuales.

Además de la comprensión, la provincia también registró una fuerte reducción de los niveles críticos de fluidez lectora en la escuela primaria. En tercer grado, el porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel crítico cayó del 41% en 2025 al 20% en 2026, una baja de 21 puntos porcentuales.

En secundaria también se observaron mejoras. Los estudiantes que se encuentran en el nivel crítico de desempeño lector pasaron del 18,9% al 13,7%, una reducción superior a los cinco puntos porcentuales. Paralelamente, creció la proporción de alumnos en los niveles medio y avanzado, que alcanzaron el 40,9% y el 15,6%, respectivamente.

Comprensión lectora secundaria En secundaria disminuyó la cantidad de alumnos en situación crítica. DGE

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) señalaron que estos resultados son producto de un trabajo sostenido en alfabetización, capacitación docente, evaluación permanente y acompañamiento a las instituciones educativas.

"Nada de esto sucede de un día para otro. Son avances que reflejan años de trabajo sostenido en alfabetización, formación docente, evaluación y acompañamiento a las escuelas", afirmó el ministro.

Los indicadores forman parte del sistema de evaluación que Mendoza viene desarrollando desde 2022 para monitorear los aprendizajes y medir el impacto de las políticas educativas orientadas a mejorar la lectura y la comprensión de textos en los distintos niveles escolares.

Próximo censo

El primer operativo comenzó en marzo y se extendió hasta principios de abril. El segundo operativo, en tanto, se realizará de la siguiente manera y en las siguientes fechas:

Muestra: 28 de septiembre al 2 de octubre.

Censo: 5 al 16 de octubre.

La muestra de Fluidez y Comprensión Lectora es exclusiva para estudiantes de tercero y sexto grado de nivel primario y primer año de nivel secundario y se realiza en las escuelas seleccionadas.

El operativo muestral, donde los estudiantes son evaluados tanto en fluidez y comprensión, sirve para ajustar recursos y acompañar con mejores acciones los resultados obtenidos, sobre todo en aquellos estudiantes que se encuentren en una situación más débil.

Con respecto al Censo de Fluidez Lectora 2026, está destinado a todos los estudiantes de nivel primario y secundario que conforman el sistema educativo mendocino y es organizado por los equipos directivos de cada escuela.

El censo tiene como objetivo contribuir al diagnóstico continuo en torno a la lectura y la obtención de datos precisos y poder abordar los problemas de comprensión que derivan en dificultades de aprendizaje.