La DGE puso en marcha el Censo de Fluidez Lectora 2026
La DGE confirmó el inicio del Censo de Fluidez Lectora a pocas semanas del inicio de las clases en 2026. Así será el operativo.
La Dirección General de Escuelas (DGE) comunicó oficialmente que durante marzo y abril se desarrollarán los primeros operativos del Censo de Fluidez y Comprensión Lectora 2026, un operativo clave para diagnosticar y mejorar la comprensión lectora en escuelas públicas y privadas. La evaluación comprende a estudiantes desde segundo grado de nivel Primario hasta sexto año de nivel Secundario.
A partir de este lunes y durante toda la semana, está realizándose la prueba muestral; mientras que desde el próximo miércoles 25 de marzo dará comienzo el operativo censal en toda la provincia.
Primer Operativo de Fluidez Lectora de la DGE
El primer operativo se desarrollará en las siguientes fechas:
-Muestra: 16 al 20 de marzo.
-Censo: 25 de marzo al 10 de abril.
El segundo operativo, en tanto, se realizará de la siguiente manera y en las siguientes fechas.
-Muestra: 28 de septiembre al 2 de octubre.
-Censo: 5 al 16 de octubre.
"Recordemos que la muestra de Fluidez y Comprensión Lectora es exclusiva para estudiantes de tercero y sexto grado de nivel primario y primer año de nivel secundario y se realiza en las escuelas seleccionadas", indicaron desde el gobierno escolar.
El operativo muestral, donde los estudiantes son evaluados tanto en fluidez y comprensión, sirve para ajustar recursos y acompañar con mejores acciones los resultados obtenidos, sobre todo en aquellos estudiantes que se encuentren en una situación más débil.
Con respecto al Censo de Fluidez Lectora 2026, está destinado a todos los estudiantes de nivel primario y secundario que conforman el sistema educativo mendocino y es organizado por los equipos directivos de cada escuela.
El censo tiene como objetivo contribuir al diagnóstico continuo en torno a la lectura y la obtención de datos precisos y poder abordar los problemas de comprensión que derivan en dificultades de aprendizaje.