La DGE puso en marcha el Censo de Fluidez Lectora 2026

La Dirección General de Escuelas ( DGE ) comunicó oficialmente que durante marzo y abril se desarrollarán los primeros operativos del Censo de Fluidez y Comprensión Lectora 2026, un operativo clave para diagnosticar y mejorar la comprensión lectora en escuelas públicas y privadas. La evaluación comprende a estudiantes desde segundo grado de nivel Primario hasta sexto año de nivel Secundario.

A partir de este lunes y durante toda la semana , está realizándose la prueba muestral; mientras que desde el próximo miércoles 25 de marzo dará comienzo el operativo censal en toda la provincia.

El primer operativo se desarrollará en las siguientes fechas:

El segundo operativo, en tanto, se realizará de la siguiente manera y en las siguientes fechas.

-Muestra: 28 de septiembre al 2 de octubre.

-Censo: 5 al 16 de octubre.

"Recordemos que la muestra de Fluidez y Comprensión Lectora es exclusiva para estudiantes de tercero y sexto grado de nivel primario y primer año de nivel secundario y se realiza en las escuelas seleccionadas", indicaron desde el gobierno escolar.

El Censo de Fluidez Lectora arrojó datos alentadores según el Gobierno Foto: Santiago Tagua/MDZ (Imagen Ilustrativa) DGE inició el operativo este lunes.

El operativo muestral, donde los estudiantes son evaluados tanto en fluidez y comprensión, sirve para ajustar recursos y acompañar con mejores acciones los resultados obtenidos, sobre todo en aquellos estudiantes que se encuentren en una situación más débil.

Con respecto al Censo de Fluidez Lectora 2026, está destinado a todos los estudiantes de nivel primario y secundario que conforman el sistema educativo mendocino y es organizado por los equipos directivos de cada escuela.

El censo tiene como objetivo contribuir al diagnóstico continuo en torno a la lectura y la obtención de datos precisos y poder abordar los problemas de comprensión que derivan en dificultades de aprendizaje.