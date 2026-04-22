La DGE ampliará la formación en inteligencia artificial para estudiantes secundarios

El Gobierno de Mendoza, a través de la DGE , abrió la preinscripción para el programa Operador en inteligencia artificial , una iniciativa destinada a estudiantes de 4.º, 5.º y 6.º años del nivel secundario, que ahora suma 20 nuevas sedes en toda la provincia para ampliar el acceso a esta formación clave.

La inscripción estará abierta hasta el viernes 24 de abril y luego dará inicio el cursado en las sedes presenciales distribuidas en todo el territorio provincial.

La medida forma parte de la implementación del programa que ya se desarrolla en 100 escuelas secundarias y representa un nuevo paso en la incorporación de inteligencia artificial al sistema educativo mendocino.

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, destacó que se trata de una política que avanza según lo planificado: “Oportunamente lo dijimos y lo estamos haciendo. Estamos ampliando el acceso a la formación en inteligencia artificial para que más estudiantes puedan prepararse en las habilidades que ya están transformando el mundo del trabajo”.

Con la incorporación de estas sedes, el programa alcanza una cobertura territorial completa, permitiendo que estudiantes de todos los departamentos puedan acceder a la formación, independientemente de la escuela a la que asistan.

El cursado será voluntario, en contraturno y con acompañamiento docente, en espacios equipados con tecnología y conectividad.

El trayecto propone una formación práctica, centrada en el uso real de herramientas de inteligencia artificial, con contenidos como inteligencia artificial generativa, diseño de prompts, automatización de procesos y desarrollo de asistentes digitales, junto con el uso ético y responsable de la tecnología.

Inteligencia artificial La DGE forma con IA.

Al finalizar el cursado, los estudiantes obtendrán una certificación oficial emitida por el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, a través del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), que acredita competencias en el uso de inteligencia artificial.

Los estudiantes interesados pueden optar por la sede más cercana, según disponibilidad de cupos, hasta el viernes 24 de abril.

En el siguiente formulario, los detalles https://operadores-ia.vercel.app/