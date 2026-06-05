La apuesta de la DGE para convertir el Mundial en una experiencia de aprendizaje en las escuelas.

La DGE presentó el programa “La escuela sale a la cancha. Aprendé con la pasión del Mundial”, una propuesta pedagógica que acompañará el Mundial 2026 con actividades en distintas áreas curriculares. La iniciativa será en todos los niveles educativos y contempla la transmisión de los partidos de la Selección argentina cuando coincidan con el horario escolar, sin suspensión de clases.

Nélida Maluf, directora de Planificación de Calidad Educativa, explicó en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio que la propuesta incluye “una serie de actividades que se pueden ir desarrollando en todas las materias y no necesariamente o solo el día que juegue la Argentina, la selección argentina y que coincida con horario escolar”.

05-06-2026 - MC - NÉLIDA MALUF - DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA - Aprendé con la pasión del mundial

La funcionaria detalló que se han diseñado actividades vinculadas con diferentes espacios curriculares. “Hemos propuesto, o sea, desde actividades en desafíos matemáticos de física para secundaria, de lengua, de obviamente integrando historia y geografía; tenemos actividades con la guía, actividades para desarrollar y trabajar también las habilidades sociales”, señaló.

Maluf remarcó que la implementación del programa no alterará el calendario escolar. “Lo principal es que el servicio educativo no se va a suspender. No se suspenden las clases”, afirmó en referencia al partido de la Selección argentina.

Además, indicó que la propuesta busca aprovechar el interés que genera el Mundial entre los estudiantes. “La idea es que hemos propuesto hasta actividades para que los alumnos en primaria, también los estudiantes en secundaria, puedan ambientar el escenario y puedan compartir ese momento y verlo junto con sus profesores”.

La directora explicó que el programa fue diseñado para toda la provincia. “Hemos armado todo un programa integral, además de algunas orientaciones e indicaciones que hemos dado a las escuelas para que transmitan justamente el partido cuando coincida con el horario escolar. Estas actividades son para todos los niveles. Tenemos inclusive actividades para el nivel inicial”.

También precisó que alcanza a “nivel inicial, primaria, secundaria, educación permanente de jóvenes y adultos, educación especial, educación técnica”.

Participación de las familias y torneo de conocimientos

Según detalló Maluf, la iniciativa comenzó el 2 de junio y se extenderá hasta el 4 de julio. “Estamos muy contentos porque hemos tenido muy buena recepción, porque es un programa que comenzó el 2 de junio y finaliza el 4 de julio (...) con la Pizatón del Mundial, que es justamente un torneo de conocimientos aplicados, que va a ser digital y que lo van a realizar los chicos”.

La actividad estará destinada a estudiantes de secundaria. “Van a poder participar todos los chicos de tercer año de las escuelas secundarias”, indicó.

Respecto de la participación de las familias, sostuvo que dependerá de las propuestas que impulse cada institución educativa, especialmente en los niveles inicial y primario. En ese marco, destacó que una de las metas es fortalecer valores vinculados al deporte. “Se trabaja mucho la amistad, el compañerismo, el respeto hacia las normas, hacia el réferi”, expresó.

Finalmente, la funcionaria pidió a los padres que mantengan la asistencia habitual de los alumnos. “Lo que les pedimos a los papás es que manden a los chicos a la escuela porque el régimen de asistencia sigue vigente”, señaló. Y agregó: “Creo que va a ser un momento muy lindo para transformar la escuela en un espacio para que los estudiantes puedan compartir ese partido también con sus compañeros”.