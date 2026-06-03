Incentivo docente: la DGE habilitó un formulario para acreditar diplomaturas en Mendoza x Mi

La Dirección General de Escuelas ( DGE ), a través de la Jefatura de Gabinete y la Subsecretaría de Educación, informó que continúa el proceso de implementación del Incentivo por Especialización Docente, establecido en la Ley 9.598 y su Decreto reglamentario 328/25.

En esta nueva etapa, se habilita en Mendoza x Mí el formulario para docentes que posean una diplomatura y deseen acreditarla a los fines del cobro del incentivo. El trámite tiene algunos requisitos.

El personal interesado deberá cumplir con las siguientes condiciones:

El mismo requisito se aplicará a las diplomaturas universitarias no dictadas por IES dependientes de la DGE , que también deberán acreditar una carga horaria mínima de 600 horas reloj totales.

Para diplomaturas de IES dependientes de la DGE, se requiere una antigüedad máxima de 10 años desde la fecha de egreso consignada en el diploma o analítico.

En el caso de diplomaturas universitarias, se exige una antigüedad máxima de 4 años desde la fecha de egreso.

Cuando las diplomaturas de IES provinciales superen los 10 años de antigüedad, podrán ser consideradas únicamente si el docente acredita, además, en los últimos 5 años, al menos una actualización académica de 200 horas reloj como mínimo, expedida por una universidad o un IES de la provincia, que guarde relación con los ejes prioritarios de la política educativa, de acuerdo con la Resolución 4677-DGE-2025

La diplomatura deberá cumplir, al menos, con una de las siguientes correspondencias:

a) Educación: correspondencia con espacios de fundamento y espacios complementarios relativos al ámbito educativo.

b) Título: correspondencia con el título de base del docente.

c) Espacios curriculares o cargos: correspondencia con los espacios curriculares o cargos en los que se desempeña el agente.

La Comisión de Incumbencias e Incentivos Docentes determinará esta correspondencia y podrá otorgarla o denegarla mediante resolución fundada.

Diplomaturas que no serán aceptadas

No serán aceptadas para el cobro del incentivo docente las siguientes presentaciones:

Diplomaturas con menos de 600 horas reloj.

Diplomaturas universitarias con más de 4 años de antigüedad desde la fecha de egreso.

Diplomaturas de IES dependientes de la DGE con más de 10 años de antigüedad, sin una actualización académica afín de al menos 200 horas reloj en los últimos 5 años.

Diplomaturas cuya temática no guarde relación con el título de base, los espacios curriculares del docente ni el ámbito educativo en general.

Diplomaturas expedidas por instituciones no reconocidas por la normativa nacional o provincial vigente. Esto incluye diplomaturas expedidas por instituciones no universitarias y/o por IES de otras provincias.

Certificados de cursos, talleres o capacitaciones que no revistan el carácter formal de diplomatura.

Más de una diplomatura por año. El órgano competente validará hasta una formación por ciclo lectivo y considerará, en todos los casos, la de mayor jerarquía o carga horaria.

¿Durante cuánto tiempo se cobra?

El incentivo por diplomatura se abona durante 2 años. Al vencer ese plazo, el docente podrá solicitar una prórroga ante la Comisión de Incumbencias si acredita formación posterior afín o si finaliza una nueva formación de mayor jerarquía.

En cuanto a las etapas anteriores vigentes, continúan abiertos los formularios para doctorados, maestrías y especializaciones universitarias acreditadas por Coneau, así como para especializaciones de IES dependientes de la DGE, destinados a quienes aún no hayan presentado su título.

Para consultas o reclamos, las personas interesadas podrán comunicarse al correo electrónico

[email protected]