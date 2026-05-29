Aerolíneas Argentinas lanzó vuelos con descuento para viajar por el país y al exterior

Aerolíneas Argentinas confirmó nuevos vuelos y pasajes con descuento para quienes buscan recorrer el interior del país y también hacer viajes internacionales.

En un comunicado oficial difundido en las últimas horas, Aerolíneas Argentinas lanzó una nueva promoción con un 15% de descuento para la compra de pasajes a destinos dentro de Argentina, Sudamérica, el Caribe y Estados Unidos. Hasta cuándo estará vigente y cómo sacar los vuelos.

La promoción permite adquirir pasajes para volar durante los próximos 11 meses, exceptuando fines de semana largos. Es decir, que la promoción no correrá en fechas como el feriado del Día de la Bandera en junio o del 9 de julio, tampoco en fechas especiales como Semana Santa del 2027.

avion aerolineas argentinas boeing 737 800 despegando (2) Aerolíneas Argentinas va a con descuentos en sus vuelos. Alf Ponce Mercado / MDZ

Vuelos con descuento: cómo sacarlos en Aerolíneas Argentinas Los pasajes pueden adquirirse en http://aerolineas.com, la app oficial de Aerolíneas Argentinas y agencias de viaje, en combinación con los planes de financiación vigentes según cada entidad bancaria. La acción estará vigente hasta el próximo domingo.

El 15 % de descuento se aplicará automáticamente sobre la tarifa base del pasaje, es decir, antes de impuestos y tasas. La promoción alcanza vuelos directos operados por Aerolíneas Argentinas en cabina Turista, Premium Economy y Business y, como mencionamos antes, no participan los vuelos a Madrid y Roma.