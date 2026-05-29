El anuncio de Aerolíneas Argentinas para los vuelos en vacaciones de invierno con nuevo destino

Aerolíneas Argentinas y el gobierno de la provincia de Chubut firmaron un acuerdo para la operación de la ruta Córdoba–Esquel durante la próxima temporada de nieve, en el marco del programa de Conectividad Sostenible. Será un tramo clave para abordar en las vacaciones de invierno, que se presenta como una oportunidad para el turismo.

La compañía operará un vuelo semanal entre ambas ciudades durante los meses de agosto y septiembre , con la posibilidad de extender la operación hasta octubre.

Los vuelos partirán desde Córdoba los días jueves a las 8:55 y arribarán a Esquel a las 11:30, mientras que, en sentido inverso, despegarán desde Esquel los días lunes a las 16:00 y llegarán a Córdoba a las 18:20.

La operación fortalecerá la conectividad federal y acompañará la actividad turística en uno de los principales destinos invernales de la Patagonia, según informaron fuentes de la compañía.

El acuerdo establece un esquema de cooperación mediante el cual la provincia garantizará la sostenibilidad de la operación en caso de que la ocupación se ubique por debajo de los niveles previstos comercialmente. De esta manera, Aerolíneas Argentinas asegura la cobertura de costos de la ruta mientras que la provincia impulsa la llegada de turistas y el movimiento económico asociado.

La ruta permitirá conectar de manera directa el centro del país con Esquel sin necesidad de pasar por Buenos Aires, ampliando las opciones de conectividad durante la temporada alta de invierno.

El programa de Conectividad Sostenible consiste en acuerdos bilaterales entre Aerolíneas Argentinas y provincias o municipios, mediante los cuales se garantiza una ocupación mínima por vuelo para asegurar la viabilidad económica de rutas estratégicas.