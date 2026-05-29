Video: la conmovedora sorpresa de un cuartel de bomberos a un compañero que se jubiló

Un emotivo homenaje conmovió a toda la comunidad de Coronel Moldes , en la provincia de Córdoba, luego de que integrantes del cuartel sorprendiera a un bombero en el día de su jubilación. Su reacción quedó registrada en un video que se viralizó.

El reconocimiento estuvo destinado a David Koster, histórico miembro del cuerpo activo, quien fue engañado con un supuesto operativo de emergencia que terminó convirtiéndose en una despedida cargada de emoción.

Todo comenzó cuando Koster subió a una unidad junto a otros bomberos para acudir a una presunta salida. Sin embargo, mientras avanzaban, desde la central les ordenaron detener la marcha a un costado del camino.

“¿Qué pasó?”, preguntó el bombero, sin saber que sus compañeros habían preparado un homenaje especial para marcar el final de décadas de servicio.

A través de la radio del móvil comenzaron a leer un mensaje que destacó su trayectoria, compromiso y vocación. “Después de décadas de abnegación y sacrificio, se le ordena disfrutar el descanso tras el deber cumplido”, expresaron.

La escena quedó registrada en video y fue compartida en las redes sociales del cuartel, donde rápidamente se viralizó y recibió mensajes de reconocimiento de vecinos, familiares y otros cuerpos de bomberos voluntarios.

“Hoy no despedimos solo a un bombero, despedimos a un compañero que dejó una huella imborrable”, señalaron desde la institución.