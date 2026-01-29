Incendios en la Patagonia: el Gobierno giró $100.000 millones a los bomberos mientras evalúa tratar la emergencia

La mesa política del presidente Javier Milei se reunió este jueves en la Casa Rosada para evaluar el avance de los incendios forestales en la Patagonia y definir una respuesta del Gobierno nacional frente al reclamo de los gobernadores de la región, que piden la declaración de la emergencia ígnea.

El encuentro tuvo como eje central la posibilidad de declarar la emergencia a nivel nacional, una medida que permitiría habilitar recursos extraordinarios para el combate del fuego y la asistencia a las provincias afectadas. La decisión aún no fue tomada y continúa bajo análisis.

En paralelo, el oficialismo evalúa incorporar el tema al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso , que comenzarán en los próximos días. La eventual inclusión de una ley de emergencia dependerá del consenso interno y del diagnóstico final sobre la magnitud del daño ambiental y económico.

Mientras se desarrollaba la reunión, el Gobierno oficializó en el Boletín Oficial una transferencia de $100.000 millones a los Bomberos Voluntarios de todo el país. El monto será distribuido entre 1.062 entidades, lo que implicará que cada una reciba $94.924.971,75.

Según se consigna en la norma, los fondos estarán destinados “a la compra de equipamiento, materiales, equipos de vestuarios y demás elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población, como así también a la conservación y mantenimiento en perfecto estado y condiciones de uso de los mismos”.

Quiénes participaron de la reunión en Casa Rosada

De la mesa política participaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de forma remota; y los ministros del Interior, Diego Santilli, y de Economía, Luis Caputo.

Los incendios llevan semanas activos en distintas zonas de la Patagonia y ya afectaron cientos de miles de hectáreas. Los gobernadores de la región insisten en que la situación requiere una intervención federal coordinada y recursos excepcionales para enfrentar la emergencia.

Al cierre de la reunión, no se había anunciado una definición oficial. En el Gobierno señalaron que las decisiones podrían tomarse en las próximas horas.