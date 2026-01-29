Incendios en la Patagonia: el Gobierno revisa la agenda de las sesiones extraordinarias

La mesa política del Gobierno se reunirá este jueves al mediodía para definir la agenda legislativa que el oficialismo buscará impulsar en sesiones extraordinarias durante febrero, atravesada por la presión de gobernadores y la oposición ante los incendios en la Patagonia .

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro fue adelantado en las últimas horas tras los reclamos por medidas urgentes frente al avance del fuego en el sur del país.

Ante el pedido de los mandatarios patagónicos para que el Congreso declare la Emergencia Ígnea Nacional en las sesiones extraordinarias, el Ejecutivo convocó a la reunión para analizar la propuesta, con la participación por Zoom del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem .

El alarmante contexto puso en revisión el temario legislativo, pese a que la mesa política del Gobierno había definido el último lunes que el temario para las sesiones extraordinarias estuviera centrado en la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad.

De esa reunión habían participado la secretaria de Presidencia, Karina Milei ; el ministro del Interior, Diego Santilli ; Martín Menem ; el ministro de Economía, Luis Caputo ; el asesor Santiago Caputo y la senadora Patricia Bullrich .

No obstante, el reclamo de los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Chubut, Ignacio Torres; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Neuquén, Rolando Figueroa; y de Santa Cruz, Claudio Vidal, alteró el panorama.

La propia Bullrich, jefa del bloque violeta en el Senado, reconoció este martes que el Gobierno podría recoger el pedido y ampliar el temario de las sesiones extraordinarias para incorporar la discusión de la emergencia por los incendios que azotan el sur del país.

“Seguramente, entre hoy y mañana, esto va a aparecer en el temario”, afirmó Bullrich, al tiempo que aclaró que, de concretarse, la incorporación será anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.