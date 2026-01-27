Tras los incendios en Chubut, gobernadores patagónicos reclaman tratar con urgencia la Ley de Emergencia Ígnea

Tras una reunión de trabajo realizada de manera virtual, los gobernadores de Río Negro, Chubut , La Pampa, Neuquén y Santa Cruz acordaron este martes solicitar al Congreso de la Nación "el tratamiento con urgencia" del proyecto de Ley de Emergencia Ígnea , en el marco de las sesiones extraordinarias, que iniciarán a partir del 2 de febrero.

Del encuentro participaron el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck ; el de Chubut, Ignacio Torres ; el de La Pampa, Sergio Ziliotto ; el de Neuquén, Rolando Figueroa ; y el de Santa Cruz, Claudio Vidal.

Durante el encuentro, los mandatarios coincidieron en la gravedad de la situación que atraviesa la región patagónica, producto de los incendios forestales registrados en los últimos meses y en especial con lo que se repite en estas semanas en Chubut. En ese período, se quemaron más de 168.000 hectáreas en La Pampa, 45.000 hectáreas en Chubut, 6.000 hectáreas en Neuquén, además de 10.000 hectáreas en Río Negro y 700 hectáreas en Santa Cruz, lo que eleva el total regional a casi 230.000 hectáreas afectadas.

Los gobernadores destacaron "el trabajo que se viene realizando de manera conjunta con el Gobierno nacional a través del Sistema Nacional del Manejo del Fuego, valorando el despliegue operativo y la articulación interjurisdiccional". Sin embargo, subrayaron que "la magnitud de los incendios y la crisis climática que afecta a la Patagonia requieren recursos y herramientas extraordinarias, tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades y la recuperación ambiental y productiva de las zonas afectadas".

Asimismo, informaron que durante la jornada mantuvieron contacto con el ministro del Interior, Diego Santilli , a quien le adelantaron la decisión de avanzar con este planteo ante el Congreso, de cara a las sesiones extraordinarias, con el objetivo de lograr la pronta sanción de la Ley de Emergencia Ígnea.

La sanción de esta norma permitiría destrabar fondos extraordinarios, agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, fortalecer la coordinación entre Nación y provincias, asistir de manera directa a las poblaciones damnificadas y planificar una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias.

El Gobierno niega cambiar el Código Penal e incluir el delito de "ecocidio"

En el marco de los incendios forestales que devastaron miles de hectáreas en la provincia y ante las denuncias por supuesta intencionalidad para provocar el foco ígneo, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, instó al Ejecutivo a incorporar la figura de “ecocidio”.

“Los autores de incendios intencionales tienen que estar presos el mismo tiempo que tarda en recuperarse el bosque nativo”, planteó el gobernador, quien defendió esta nueva figura aludiendo al “daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental y sus reglamentaciones nacionales y provinciales, de manera que comprometa los derechos de las generaciones actuales y futuras”.

“Es importante dimensionar el daño real que se hace y la figura de ecocidio tiene que existir, sea por un problema de vecinos, un pirómano o un delirante con delirio revolucionario anarquista, lo que sea”, dijo.

Ante este pedido formal, fuentes del Gobierno afirmaron a MDZ que no evalúan aceptar la propuesta, aunque sí evalúan endurecer las penas a quienes provoquen incendios.

“No lo vamos a agregar en el Código Penal, no consideremos que sea un término y un nuevo delito que no esté incluido en la actual normativa”, señaló un funcionario de la mesa chica del presidente Javier Milei.

Sin embargo, ese incremento de las penas no implicará exclusivamente los incendios forestales, sino que abarcará a todos los escenarios que implique la incitación o la autoría de este tipo de hechos. Por ahora, en Balcarce 50 prefirieron no ahondar en detalles acerca de cuánto aumentarán las penas.