El Gobierno premió a una aliada clave en el Congreso con una embajada en Canadá

El Gobierno Nacional envió al Senado el pliego de una conocida aliada en sesiones claves para los libertarios en el Congreso para que sea embajadora en Canadá. Se trata de la exlegisladora neuquina Luciana Crexell Sapag .

La senadora había sido cuestionada en momentos que trascendió que a cambio de votar a favor de la ley Bases , el Gobierno la iba a proponer como embajadora ante la UNESCO, aunque luego demoró esa decisión debido a la polémica que se desató.

El pliego para ser embajadora en Canadá tendrá estado parlamentario en la sesión del próximo miércoles 18 y luego deberá analizado por la Comisión de Acuerdos, previo a su tratamiento en el recinto de sesiones.

Crexell, hija de Luz Sapag y nieta de Elias Sapag -uno de los fundadores del Movimiento Popular Neuquino- deberá exponer ante la Comisión de Acuerdos previo a la emisión del dictamen.

El pliego lleva las firmas del presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno , consignaron fuentes parlamentarias.

Crexell, quien fue senadora entre el 2019 y el 2025 por Juntos por el Cambio, ya que quedo como primera candidata en lugar del exintendente Horacio “Pechi” Quiroga, quien falleció en plena campaña electoral y se mantuvo en esa bancada hasta el 2023.

La dirigente había llegado al Senado en 2013, promovida por el dirigente petrolero Guillermo Pereyra, en el marco de una interna dentro del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

En el 2024, se sumó al interbloque Provincias Unidas que presidía Juan Carlos Romero y junto a esa bancada aliada al Gobierno, aprobó la ley Bases.