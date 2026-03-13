Dictaron prisión preventiva para el agresor del diputado libertario de Tucumán

La Justicia tucumana determinó cuatro meses de prisión preventiva para Marcelo Segura, el puntero que agredió al diputado Pelli.

El diputado libertario fue atacado en su recorrida en Tucumán

La Justicia de Tucumán dictó cuatro meses de prisión preventiva para Marcelo “Pichón” Segura, el puntero acusado de haber agredido al diputado nacional de la Libertad Avanza (LLA), Federico Pelli.

El juez Raúl Ángel Robin Márquez tomó la decisión en el marco de la audiencia de formulación de cargos, tras el pedido de los auxiliares fiscales Juan José Ibáñez y Gabriela Ghilardi, y el abogado del particular damnificado, Juan Colombres Garmendia.

De esta manera, el imputado por el delito de lesiones graves calificadas por alevosía fue trasladado al penal de Benjamín Paz, y su defensor Ernesto Bacclini presentó un recurso contra la resolución para cuestionar la modalidad de la detención.

El "cabezazo" al diputado Federico Pelli El cabezazo al diputado tucumano X | @OnlyTucuman El hecho se produjo sobre la Ruta 157 en la localidad de La Madrid, ubicada al sudoeste de la provincia, que fue una de las más afectadas por el temporal que se inició el domingo pasado.

El diputado había ido hasta La Madrid con la exlegisladora Paula Omodeo, y con el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, para entregar distintos elementos a las familias damnificadas de la zona.